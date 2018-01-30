Что стоит за запретом "бандеровской идеологии" в Польше

Законопроект, принятый в первом чтении польским Сеймом и предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии", на мой взгляд, является совершенно бестолковым документом.

Ведь вполне логично возникает вопрос — что же такое "бандеровская идеология"? Может, это идеология тех людей, которые выступают за государственную независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины?

Для чего полякам такой закон? Развитие Польши в Евросоюзе в значительной степени остановилось. Поляки, как им кажется, достигли максимального влияния. Стремительного развития Польши, которое наблюдалось ранее, сейчас нет. В такой ситуации польским политикам необходимо найти и обозначить какие-либо новые цели, сделать кого-то виноватым в своих неудачах. Ведь чтобы двигаться еще дальше вперед, догоняя Западную Европу, необходимо очень напряженно работать. Политикам же проще не работать, а сделать кого-то виноватым и показывать на других пальцем.

Особо абсурдной выглядит эта законодательная инициатива, учитывая тот факт, что поляки в отношениях с украинцами в 90% исторических эпизодов выступали как агрессоры: они приходили на нашу землю, а не мы — на их землю. Так что нынешняя попытка поляков подчеркнуть свое превосходство — просто бессмысленная.

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Когда-то Черчилль сказал: "Нет такой добродетели, которой бы не было у поляков, и нет такой глупости, которую бы они не сделали". Что-то в этом есть…

В свое время попытки поляков доказать свое превосходство превратили Речь Посполитую, некогда наибольшее государство Европы, которым Польша была в ХVI веке, просто в ничто. Если кто-то в Польше считает, что такой отрицательный опыт можно повторить, это — их проблема.

Украина на все подобные действия поляков должна реагировать спокойно, ни в коем случае ни симметрично. Ведь, когда у вашего соседа сходит с ума парламент или часть политического класса, это вовсе не значит, что и вам следует сойти с ума вслед за ним. Украина просто должна переждать, пока ситуация не придет к норме. А такие "психологические состояния" не могут быть длительными.

То есть Украина может выступать с заявлениями, но не говорить при этом, например, что идеология Пилсудского или идеология Польши от моря до моря или современная польская идеология должны уголовно преследоваться. Мы ни в коем случае не должны так отвечать, иначе случае мы уподобимся в глупости.

Александр Палий, политический аналитик, историк