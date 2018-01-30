Телефонная книжка Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 января 2018, 23:37

"Кремлевский доклад" - настоящая черная метка" всем влиятельным деятелям российской политики.

Окружение Путина получило черную метку

Долгожданная публикация в Соединенных Штатах так называемого "кремлевского доклада", на первый взгляд, не должна вызвать никаких серьезных последствий для российской политической и предпринимательской элиты. В докладе просто перечислены ведущие сотрудники администрации президента, федеральные министры, руководители обеих палат Федерального собрания Российской Федерации, главы государственных компаний и "олигархи" из первой сотни "Форбса", причем без учета изменений в их благосостоянии, которые произошли со времени обнародования списка в периодическом издании.

Не случайно многие российские политики уже состязаются в ироничном наименовании этого списка - "телефонный справочник", "кто есть кто в российской политике" и так далее. Начинает казаться, что как раз непопадание, а вовсе не включение в список является наибольшей опасностью для фигуранта - тем более, что специально подчеркнуто: никаких новых санкций после его публикации вводиться не будет.

Однако "кремлевский доклад" имеет одну отличительную черту по сравнению с санкционными списками Соединенных Штатов и Европейского Союза. Эти списки учитывали прежде всего связь Владимира Путина со своим собственным окружением. В них попадали государственные служащие, выдвинутые на свои должности Путиным (собственно, всех нынешних руководителей России выдвинул на должности находящийся у власти вот уже 18-й год Путин) и олигархи, которые обязаны своим благосостоянием путинскому покровительству.

Но олигархи ельцинских времен, представители могущественного клана, сформировавшего нынешний режим и обеспечившие передачу власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину, оказывались вне зоны влияния санкционных списков. Этим как бы подчеркивалась их непричастность к принятию решений, "старые" олигархи выглядели чуть ли не страдальцами-"демократами", вынужденными безропотно наблюдать за перевоплощением российской власти.

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Так вот теперь этот миф окончательно опровергнут. "Кремлевский доклад" - это не телефонная книжка. Это перечень лиц, принимающих решения, влияющих на их принятие, получающих от этого принятия прибыль и так далее. И в этом списке есть и Роман Абрамович, и Олег Дерипаска, и Михаил Фридман, и Петр Авен, и Владимир Потанин, и жена Юрия Лужкова Елена Батурина (от "антисемейного клана", проигравшего ельцинским борьбу за власть, но оставшегося на плаву) и многие другие представители элиты 90-х. Нет, правда, архитектора современной России - Анатолия Чубайса и ближайших родственников Ельцина. Но такие люди никогда никуда не попадают.

Нельзя сказать, что представители классического российского олигархата не понимали опасности происходящего. Тот же Петр Авен, один из хозяев пресловутого "Альфа-банка", заявил об отказе этого финансового учреждения инвестировать российский ВПК - вероятно, добрые люди в Вашингтоне сказали Авену и его партнеру Михаилу Фридману, что критерием включения в список будут деньги для российской военщины. А критерий оказался другой - участие в функционировании путинского режима и поддержка самого его существования и милитаристского курса.

С тем же Фридманом вообще выходит забавно. До прошлого года этот родившийся во Львове (в "кремлевском списке" вообще немало родившихся в Украине людей, "патриоты" могут гордиться) олигарх финансировал джазовый фестиваль в своем родном городе. Это финансирование не прекратилось и после начала войны России против Украины (хотя и до нее было позорным). Не прекратились и поездки на фестиваль представителей украинской "богемы" и прочей "патриотической элиты", даже украинских чиновников с пеной у рта отстаивавших свое право участвовать в позорном мероприятии. Сколько аргументов я слышал относительно целесообразности такого мероприятия на деньги "Альфы" и относительно участия тех, кому хотелось приятно провести время во Львове (ну была, конечно, и небольшая часть, которой просто нужно было получить доступ к телу Фридмана, о ней особый разговор, это был вообще не джаз, а политика чистой воды).

Но теперь все эти безумные аргументы перекрываются "кремлевским докладом" - а еще обещанием Авена больше не финансировать российскую армию. Потому что получается, что до этого обещания такое финансирование было. И получается, что одна часть денег "Альфы" шла на производство техники, убивавшей украинцев, а другая - на грязные танцы во Львове. Поздравляю вас, господа танцующие коллаборационисты - доплясались. И этот при том, что Фридман никуда с Украины не делся - работают филиалы его банка, а сам магнат финансирует строительство мемориального комплекса в Бабьем яре вместе с другими - да-да, другими! - фигурантами "кремлевского доклада". Может, пора уже опомниться, а?

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"Кремлевский доклад" - это самый настоящий "дамоклов меч" над головами кремлевского и околокремлевского ворья, всех этих торговцев подержанными автомобилями, превратившихся в нефтяных и газовых магнатов, банкиров и политиков.

Но это было всего лишь отступление, демонстрирующее, что сейчас украинским властям и украинскому обществу - как впрочем, властям и обществу других склонных к коллаборации стран - будет трудно делать вид, что есть "хорошие" российские олигархи, "наши земляки" и "вообще вывели деньги за рубеж", а есть плохие, личные друзья Путина. Нет больше никакой разницы между Ротенбергом и Фридманом, между Тимченко и Абрамовичем. И даже между Шойгу и Авеном никакой разницы нет - оба в списке, оба содействовали разбуханию российской военной машины. И то, что никаких последствий для фигурантов списка не будет сегодня - это не означает, что их не будет завтра. Список - это самый настоящий "дамоклов меч" над головами кремлевского и околокремлевского ворья, всех этих торговцев подержанными автомобилями, превратившихся в нефтяных и газовых магнатов, банкиров и политиков. И это прекрасно понимают и они сами, и те, кто с ними сотрудничает на Западе. Продолжавшийся 27 лет симбиоз Запада и российского воровского капитализма, похоже, подходит к концу.

Но ожидать от окончания этого симбиоза краха путинского режима - по крайней мере, быстрого - я бы не стал. Более того, я склонен согласиться с послом России в США Анатолием Антоновым, сказавшим после публикации доклада, что теперь российская элита еще больше сплотится вокруг своего лидера Владимира Путина. Я бы даже сказал, это единственный выход для этой элиты. Развилку, на которой она могла договориться с Западом, не теряя лица, давно уже проехали - как раз в день путинской "крымской речи". И теперь любая договоренность - это проявление слабости, это капитуляция. А гарантировать сохранение нынешнего криминально-чекистского режима и положения в нем олигархов может только сильный режим. И его адепты это прекрасно понимают. Поэтому они будут держаться за Путина до конца.

Нужно понять одну очень простую вещь. Россия изменится даже не тогда, когда из большой политики уйдут Путин с Медведевым. И даже не тогда, когда окажутся разоренными Абрамович или Фридман - если их вообще можно разорить. А тогда, когда с политической сцены страны уйдут не попавшие ни в какие списки Чубайс с ельцинским зятем Юмашевым.

А до этого еще очень далеко.

Виталий Портников, журналист для Лига

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