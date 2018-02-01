Язычники с крестами заполонили Раду

Чтобы понять полную безнадежность всяких попыток реформировать Украину на западный манер, вспомним, как украинские депутаты, вскоре после победы Майдана проголосовали повышение себе - любимым зарплаты сразу аж в три (!) раза. Голосовали все - и демократы, и активисты майдана, и патриоты, и комбаты.

Представим себе на минуту невероятное: что было бы, если парламентарии Франции, Германии, США или любой другой правовой страны взяли бы да и подняли сами себе зарплату в три раза?

Скорее всего сначала у общества был бы припадок, а затем пару миллионов разгневанных граждан тут же вышли бы на площадь. На этом политическая карьера всех депутатов закончилась бы.

Но ведь Конституции этих стран не запрещают депутатам поднимать себе зарплату, нет прямых запретов на это. Ну, ладно, 300% это уже через чур, так только наши депутаты поступают. Но почему не поднять, скажем, на 15-20 % Ведь можно? Но депутаты не рискуют так поступать и не поступят. Почему?

Дело в том что если бы такой прецедент случился бы, то было бы немедленное обращение в Верховный или Конституционный суд. И суд отменил бы повышение депутатами самим себе зарплаты, опираясь на Конституцию. Суды посчитали бы решение парламентариев или конгрессменов не правовым, так оно не отвечает критерию справедливости. А справедливость - это основная правовая норма всех развитых демократических стран, вытекающая из естественного понимания норм морали и нравственности. Суд немедленно посчитал бы такое решение депутатов аморальным не справедливым. И это решение суда стало бы прецедентом, т.е. правовой нормой на будущее. Так работает правовая система цивилизованных и правовых государствах. Это и есть использование прямых норм Конституции, которая определяет неотчуждаемые права и моральные нормы.

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Западные парламентарии все это отлично понимают и принимают решение о повышении зарплаты только для депутатов будущих созывов. Но не для себя, любимых! Они также руководствуются нормами естественной морали и справедливости.

Но откуда возникает эта естественная мораль и естественное право? Они базируются исключительно на религиозной морали. Справедливость, честность, порядочность, добросовестность, сострадание, трудолюбие, свобода - это все западно- христианские нравственные нормы и они перекочевали в правовые нормы. По другому не бывает. Люди живут так как веруют. А право - это лишь концентрированное и формализованное выражение религиозной морали. В сущности мораль и право это одно и тоже!

Почему украинские депутаты решились на 300%-ное повышение себе зарплаты? Почему совершили поступок, который был бы безумием с точки зрения европейской морали? Почему украинское общество не вышло на площадь? Ответ простой. Потому что украинцы в массе своей не разделяют западно- европейских нравственных норм. Они никогда не были верующими христианами и сейчас таковыми не являются.

Украинцы были православными христианами. А это совсем другая религия, очень напоминающая язычество. Формально соблюдать обряды - это не значить осознанно верить в Бога и осознанно соблюдать религиозные нормы. Недавнее подтверждение этому случай как "погуляли" высшие иерархи Тернопольской епархии УАКЦ.

Языческие моральные нормы совсем другие. Это склонность и терпимость к воровству, обману, недоверие к соотечественнику, агрессия, слабо развитое чувство долга, презрение к чужой собственности, нежелание бороться за свободу, сословная справедливость и т.д. Соответственно на этой нравственной основе сформировалась и наша правовая практика. Какая мораль -такое и право. Поэтому никто и не вышел на Майдан - люди не видят ничего предосудительного в поведении депутатов, как высшего сословия.

А что будет, если кто-то возьмет и обратиться в Конституционный Суд по поводу аморальности и несправедливости решения наших депутатов о повышении себе зарплаты, да еще на 300%? Что будет делать КС?

Скорее всего, как всегда, не будет ничего делать или ответит что ВР не превысила своих полномочий- нет ведь прямого запрета! Наш КС просто вообще не по тем делам, это очередной и бессмысленный орган " Чего изволите?", очередное внешнее подражательство Западу, как и во всем у нас. Он даже не понимает что такое естественное право человека и что такое справедливость. Если бы он это понимал, мы бы жили совсем в другой стране.

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Вспомним как звучит преамбула Конституции Украины:

"Верховный Совет Украины от имени украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь ... " и т.д

Вот так, "сознавая свою ответственность перед Богом и собственной совестью" наши депутаты повысили себе зарплату на 300 % ,не испытывая при этом никаких угрызений совести и никаких проблем в общении с Богом. И это в стране, где нищенские пенсии не индексировалась последние 4 года, а инфляция за этот период выросла на 160%.

Наши депутаты - это обычные язычники, только с крестами!

Бессмысленно искать корни наших проблем в политике, экономике или законодательстве. Все это промежуточные звенья, поверхностные проявления, но не причины. Настоящий источник наших бед - это языческая нравственность. И все наши реформы окажутся мартышкиным трудом, если они не будут поддержаны глубоким переосмыслением всей своей системы ценностей, изменением отношения к труду, долгу, к справедливости, к обществу.

А нравственность очень консервативна и не меняется на различных семинарах, форумах, обменах опытом, конференциях, круглых столах и панелях. Это все обычные распилы грантов и бюджетов, такие же безнравственные, по сути, как и повышение депутатами себе зарплат. Нравственность меняется только через кровушку. Точнее большую кровь.

Андрей Головачев, политический эксперт