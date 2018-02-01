Украине придется жить с такой Польшей

Польский закон, а точнее дополнения к закону об Институте национальной памяти Польши — это углубление польских травм национальной исторической памяти. С одной стороны, этот закон является реакцией поляков на внешние вызовы и раздражители этих исторических травм. Но, с, другой стороны, это апеллирование к польскому электорату и серьезные изменения в информационном поле Польши, которые там происходят на протяжении последних лет и входят в идеологическое поле современной Польши.

В этой стране сегодня доминирует национал-консервативная партия "Право и справедливость", а также политический проект "Кукиз", который является автором и инициатором внесения этих законодательных изменений. То есть все это — проявление межпартийной борьбы в Польше, которая идет в одном правоконсервативном крыле и на игре на болезненных темах польского национального сознания и польской истории.

Этот закон касается не только Украины. Он уже вызвал недовольство и государства Израиль. А в основе все равно лежит внутренняя польская борьба и внутренняя польская повестка дня. Так вышло, что правящая партия Польши "ПиС" изменила дискурс, идейное и идеологическое состояние польского общества и за счет этого выигрывает в политической борьбе и политической конкуренции у своего главного соперника "Гражданской платформы", которая более либеральна, чем "ПиС". Это нужно учитывать.

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Но реагировать на эти изменения, которые происходят в Польше, нужно. Не реагировать — просто невозможно.

Безусловно, этот закон ухудшает эмоциональный фон украинско-польских отношений и еще раз доказывает, что исправить ситуацию посредством диалога историков или найти какие-то новые точки соприкосновения и взаимопонимания теперь будет практически невозможно. Это уже не повлияет на массовое общественное мнение, которое сформировалась и зафиксировалась в Польше, теперь же оно цементируется новыми законами, научиться сосуществовать и работать с ней, стараться быть полезными друг другу. А, кроме того, теперь нам придется отойти от формулы "мы прощаем и просим прощения" и перейти к формуле "согласны с тем, что вы не согласны".

По большому счету, термин "идеология бандеризма" — это польский термин. Его не существует ни в украинском словоупотреблении, ни в российском, ни в советском. "Идеология бандеризма" — это исключительно польский термин и польская историческая национальная травма, которая совершенно не берет во внимание современный контекст и украинское восприятие этой проблематики.

В украинском контексте, когда говорят о Национально-освободительной борьбе, УПА, Бандере, Шухевиче и тому подобном, о Польше думают в последнюю очередь. В основном эта тема актуальна в Украине как способ и инструмент противостояния когда-то Советскому Союзу, а сейчас — Российской Федерации.

Как видим, польский и украинский дискурсы не совпадают. И согласовать их невозможно, потому что все это происходит на равных уровнях. Украинцы берут более широкий контекст, всю историю, общую совокупность событий, мотиваций и преступлений, которые были. А поляки выхватывают лишь национальные болезненные точки и их абсолютизируют. Поляки считают себя народом-жертвой и, соответственно, думают, что все, кто сделал поляков жертвами, все враги должны покаяться, извиниться и выплатить контрибуцию.

Конечно же, на это никто не пойдет. В том числе и Украина не будет этого делать. Но учитывать историческую травму нынешнего польского руководства и состояние его сознания придется всем.

Самое глупое, что в данной ситуации могла бы сделать Украина, — отреагировать симметрично и начать вносить изменения в свои законы, придумывая свои термины о польском шовинизме, в том числе историческом. Это был бы симметричный ответ, но он был бы наименее продуктивен в данной ситуации.

Однако украинские политики, безусловно, должны реагировать и давать понять польским партнерам, что мы не разделяем их точки зрения, что нас не устраивает их формулировка, более того, нас не устраивает сам факт эксплуатации в Польше данной тематики с внутреннеполитической целью.

Потому на уровне заявлений политиков, на уровне политической риторики отвечать нужно. Но не в стиле "сам дурак!", а взвешивая каждое слово, с твердостью позиции, с ясностью формулировок, и так, чтобы не углубить национальную обиду и национальные травмы поляков. Нужно делать акцент на достоинстве украинской позиции, на необходимости ее точно так же уважать, чтить украинские жертвы и исторические обиды, причиненные Украине, а также нужно учитывать современный контекст украинско-российских отношений и внутреннеполитических украинских процессов.

Кроме того, в сложившейся ситуации важно постоянно делать ударение не на прошлом, а на настоящем и будущем. Не на обидах и травмах, а на возможностях, реальности, взаимных выгодах, которые принесет взаимное сотрудничество Украины и Польши. Украина должна дать асимметричный ответ на полученный от поляков вызов.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для "Главреда"