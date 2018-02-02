Как иностранные спекулянты спасли гривну от падения

Укрепление гривны, которое произошло в последние дни, стало следствием сначала валютных интервенций НБУ, продажи валюты одним госбанком, а также покупки нерезидентами ОВГЗ.

Первые два фактора ситуативные и лишь позволили сбить спекулятивные ожидания рост курса выше 30.

А вот третий фактор интересный. Так, иностранные инвесторы купили 1 февраля гривневых ОВГЗ с доходностью порядка 16,5% годовых на почти 91 млн.долл., накануне их продав за гривну. Это очень большая сумма для украинского валютного рынка и она смогла столкнуть доллар ниже 28 грн/долл.

Иностранные инвесторы считают, что после повышения учетной ставки НБУ и последующего роста доходности ОВГЗ гривна стала инвестиционно (спекулятивно!) привлекательной и настала пора купить высокодоходных гривневых облигаций.

Если, например, гривна будет стабильна до августа, то есть полгода, то инвесторы заработают за это время порядка 8% или 16% годовых. Для доллара это очень интересная доходность.

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И спекулянтам на такой короткий срок не важны макроэкономические факторы (буксующие реформы и сложности Украины с МВФ, нарастающие внешние долги к выплате в 2019 году, приближающиеся президентские выборы, угроза погашения 3 млрд. "российского долга" и 2 млрд. долга Газпрому). А там, возможно, к осени разрулится и с МВФ, и с долгами, и выборы окажутся не страшными. Ну а если не разрулится, то в августе мы увидим обратное действие нерезидентов - продажи украинских ОВГЗ и гривны.

Конечно же есть еще один негативный фактор для такой схемы - методичное повышение доходности американских гособлигаций и ожидания повышения учетной ставки ФРС, а также ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Но там счет идет на десятые процентов, а Украина обещает 16% годовых в долларе за полгода. Так что спрос нерезидентов, возможно, продолжится. А также приближается к завершению зимний отопительный сезон, уменьшающий потребность в валюте. И зерновыми могут продать часть валютных активов для старта посевной.

Итак, выводы. Повышение учетной ставки НБУ конечно же скажется на торможение макроэкономического роста. Однако это повышение спровоцировало появление спекулятивного спроса иностранных инвесторов на украинские гособлигации и помогло развернуть девальвационные настроения. Поэтому до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас. Ну а что начнется осенью - это совсем другая история.

Эрик Найман, экономист, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times