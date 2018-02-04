Адекватный ответ на скандальный польский закон

После того, как польский парламент принял скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, в украинских медиа появилось немало призывов выступить с "адекватным ответом". Таким ответом, который заставил бы польскую сторону задуматься о последствиях своих решений.

Между прочим, об ответных мерах задумываются и в Кнессете Израиля. В этой стране тоже вызвал возмущение польский закон - причем куда больше, чем в Украине. Израильтяне традиционно пытаются реагировать на попытки переписать зловещую историю Холокоста - а в новом польском законе прослеживаются элементы такой ревизии.

Так какой же должен быть украинский ответ на польский закон? Как по мне, лучшая реакция - это оставаться демократическим государством. Государством, которое не пытается положить историю в прокрустовое ложе законодательных запретов.

История - точная наука. Ее нельзя придумать и переписать. Человеческую память в демократическом обществе нельзя запретить. Это - судьба тоталитарных и авторитарных режимов. Именно благодаря такому насилию над памятью эти режимы добиваются успеха и долголетия.

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Вместе с тем необходимо понять одну очень простую вещь. Нельзя судить прошлое с точки зрения логики сегодняшнего дня. И нельзя верить в черно-белую картину мира, в монохромность исторических персонажей. Один и тот же человек может одновременно совершать героические поступки и преступления. Это касается и армии, и военизированного формирования, и государства. При этом для соотечественников такого человека подвиг всегда может быть более важным фактом в его биографии, чем преступление. Соотечественники же его жертв или политические противники всегда будут с куда большим вниманием относиться к преступлению, а не к подвигу. И никто никогда не сможет вычеркнуть из истории ни того, ни другого. Как никто никогда не сможет объяснить поступки людей с какого-то 1654 года или даже с 1939-го знанием и логикой 2018 года. Более того, такая логика, как правило, распространяется только на прошлое - но никогда не работает в настоящем.

Мы давно уже осудили "умиротворение агрессора" в 1938 году - но для современников архитекторов этого умиротворения, Чемберлена и Даладье, они были настоящими апостолами мира, которые пытались не допустить повторения страшной мировой войны. Уже через несколько лет такая тактика стала восприниматься как трагическая ошибка - но уже в 2014 году те же люди и страны, которые осудили умиротворение Гитлера в 1938 году, занялись тем самым относительно Путина. Причем среди таких политиков оказались отнюдь не только руководители стран Запада, но и президент Чехии - той самой Чехии, которая и стала жертвой Мюнхена. Парадокс? Но история человечества и состоит из парадоксов. Тот, кто захочет отменить этот закон парадокса и подменить историю - свою или чужую - агитационным сборником своих достижений и приговором чужим поступкам, неизбежно проигрывает.

Польские поправки - это прежде всего попытка такой подмены. Украинская реакция должна быть связана прежде всего с пониманием истории. Своей и чужой.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода