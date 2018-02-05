Порошенко не знал, или Почему провалилась "жизнь по-новому"

Бессмысленно потерянные четыре года - слишком дорогая плата за серость во власти.
Сейчас по сети разгоняется шедевральный текст порохоботского блогера Каримова, в котором он на пальцах объясняет, почему Петр Порошенко не выполнил свои предвыборные обязательства, почему мы не стали "жить по-новому".
Суть длинного текста сводится к одному - "Порох не знал". Не знал, что курс доллара вырастет до 27 грн. Не знал, что воевать за Украину будут далеко не все граждане Украины. Не знал, что не все поддержат полицейскую реформу. Не знал, что бороться с коррупцией будут единицы, а остальные по-прежнему будут или воровать, или выживать... Не знал ничего о тарифах на газ, которые ему оставила в наследство Тимошенко. Не знал, что местная элита будет саботировать указания с Банковой. Не знал, что в парламенте сидят одни лоббисты и политиканы...
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Порошенко ничего этого не знал. Поэтому - какой с него спрос?.. Виноваты во всех неудачах его правления, в военных поражениях, в засилье коррупции, в стагнации экономики, в расцвете бандитизма и беззакония только мы с вами. Которые не помогли, не подставили плечо, не вышли с портретами президента на первомайскую демонстрацию и в день его рождения, не спалили дома Вилкула, Шуфрича, Бойко, и Надежды Савченка, и не сожгли живьём одесского сепара, убившего двух человек - на этих акциях особенно настаивает автор зажигательного спича.
Мы виноваты. Конечно. Но только в том, что до сих пор терпим эту никчёмную, бездарную, ни на что неспособную продажную власть. Потому что, если "Порох не знал", если не смог, не захотел, не сумел, не убедил, не повёл за собой - то нафиг он нам такой сладкий нужен?.. Бессмысленно потерянные четыре года - слишком дорогая плата за серость во власти.
А в конце Каримов пишет замечательное: если бы Порошенко всё это знал, то просто бы улетел на Мальдивы, купил бы себе Мальдивы, и был бы там президентом. Нет, уж. Поздно. Придётся за всё ответить.
Юрий Касьянов, волонтер, активист