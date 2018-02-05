Порошенко не знал, или Почему провалилась "жизнь по-новому"

Юрий Касьянов

волонтер, активист

5 февраля 2018, 19:39

Бессмысленно потерянные четыре года - слишком дорогая плата за серость во власти.

Порошенко просто не знал

Сейчас по сети разгоняется шедевральный текст порохоботского блогера Каримова, в котором он на пальцах объясняет, почему Петр Порошенко не выполнил свои предвыборные обязательства, почему мы не стали "жить по-новому".

Суть длинного текста сводится к одному - "Порох не знал". Не знал, что курс доллара вырастет до 27 грн. Не знал, что воевать за Украину будут далеко не все граждане Украины. Не знал, что не все поддержат полицейскую реформу. Не знал, что бороться с коррупцией будут единицы, а остальные по-прежнему будут или воровать, или выживать... Не знал ничего о тарифах на газ, которые ему оставила в наследство Тимошенко. Не знал, что местная элита будет саботировать указания с Банковой. Не знал, что в парламенте сидят одни лоббисты и политиканы...

Читайте также: На что же рассчитывает Порошенко?

Порошенко ничего этого не знал. Поэтому - какой с него спрос?.. Виноваты во всех неудачах его правления, в военных поражениях, в засилье коррупции, в стагнации экономики, в расцвете бандитизма и беззакония только мы с вами. Которые не помогли, не подставили плечо, не вышли с портретами президента на первомайскую демонстрацию и в день его рождения, не спалили дома Вилкула, Шуфрича, Бойко, и Надежды Савченка, и не сожгли живьём одесского сепара, убившего двух человек - на этих акциях особенно настаивает автор зажигательного спича.

Мы виноваты. Конечно. Но только в том, что до сих пор терпим эту никчёмную, бездарную, ни на что неспособную продажную власть. Потому что, если "Порох не знал", если не смог, не захотел, не сумел, не убедил, не повёл за собой - то нафиг он нам такой сладкий нужен?.. Бессмысленно потерянные четыре года - слишком дорогая плата за серость во власти.

А в конце Каримов пишет замечательное: если бы Порошенко всё это знал, то просто бы улетел на Мальдивы, купил бы себе Мальдивы, и был бы там президентом. Нет, уж. Поздно. Придётся за всё ответить.

Юрий Касьянов, волонтер, активист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Порошенко Юрий Касьянов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять