Если бы Илон Маск запускал Falcon Heavy на Киевщине...

Если бы Илон Маск, который прочитал про положительный инвестиционный климат в Украине, проводил запуск Falcon Heavy на Киевщине.

Отвод земли, под строительство площадки для старта, занял бы три года. За это время, с предложением "порешать" обратились бы все депутаты Киевской областной городской администрации. Строительство площадки затянулось бы ещё на несколько лет, так как стройматериала постоянно не хватало, смета постоянно росла, а строители периодически уходили в запой.