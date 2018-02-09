Румыния открывает ящик Пандоры. Украине напрячься

Андрей Головачев

политический эксперт

9 февраля 2018, 05:15

Послевоенные территориальные приобретения Украины существенны - но соседи уже готовы выставлять по ним претензии.

В Евопе начинается пересмотр послевоенных границ. Фото: Aif.md

Современная система международной безопасности держалась на принципе нерушимости тех границ, которые были установлены после Второй мировой войны. Система эта, однако, стала рушиться после распада СССР. НАТО стало неуклонно продвигаться на восток, а Россия в ответ разгромила Грузию, аннексировала Крым и помогла развязать гражданскую войну на Донбассе.

После того, как США не смогли принудить Россию к восстановлению нарушенного статус-кво, всем стало ясно, что система безопасности рухнула и впереди Европу ждет новый процесс передела границ. Было также понятно, что это только вопрос времени, когда кто- то должен был поднять вопрос о пакте Молотова-Рибентроппа и о справедливости установленных послевоенных границ.

И его наконец подняли! Кто? США! Точнее их самый преданный, после Польши, союзник, - Румыния, которая во внешней политике и чирикнуть не может без санкции Америки.

Справка: Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что представит на утверждение парламента декларацию о денонсации пакта Молотова-Рибентроппа, который, по его словам, привел к передаче Молдовы в состав СССР..

Процесс, как говорил классик, пошел. Его можно только замедлить, но остановить уже невозможно. Украине надо напрячься, потому что ее послевоенные территориальные приобретения существенны, но со временем будут подпадать под претензии со стороны соседей. Когда Польша принимает закон о недопустимости прославления бандеровской идеологии, она заранее готовиться к изменению границ, - так сказать, формирует необходимый ей культурно-исторический фон.

Попытки денонсация пакта Молотова - Рибентроппа и пересмотр послевоенных границ непременно приведет к гражданским войнам и военным конфликтам на территории Молдовы, Приднестровья, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, а возможно и Югославии. Именно на этих территориях Россия и США померятся силами.

В сущности это было неизбежно, потому что США обвинили Россию и Китай в попытках сломать существующий однополярный международный порядок и о своей решительности отстоять свою гегемонию. Прямое столкновение между США и Россией невозможно по понятным причинам. Значит остается мерятся силами на территориях третьих стран. Простить аннексию Крыма США , конечно, не могут, потому что на США все сразу положат бритвенный прибор. Значит должно быть наказание. Вот по этой причине Румыния, по требованию США, и выступает с инициативой о пересмотре пакта Молотова- Рибентроппа.

Это приглашение к войне.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Россия Украина США Румыния Молдова пакт Молотова-Рибентоппа
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