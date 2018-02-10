Две судьбы двух олигархов

Как быстро меняется жизнь, даже для сверхбогатых. И как сильно могут различаются судьбы украинских олигархов. Кому-то выпали Мальдивы, Сейшелы, поездки по Европе, наконец - "Венский бал", а другому приходится прятаться от любопытных журналистов и американских следователей.

В тайне он надеется на защиту Путина от экстрадиции в тюрьму США. Один олигарх-президент нашел в себе силы, в это опасное и трудное для страны время, приехать в Вену на бал, на этот "праздник жизни". В этом роскошном фраке он, действительно, хорошо смотрелся, как президент успешной, богатой страны, где живут счастливейшие люди Европы.

Порошенко приехал на этот "Венский бал", несмотря на страшное удивление западных партнеров Украины, несмотря на плохо срываемую зависть своих политических противников, ненависть экономических конкурентов, а также раздражение общественного мнения страны. Люди в очередной раз не поняли своего президента. А он и не пытался оправдываться. Главное, что ему хорошо и он недосягаем для критики. Он, как всегда уверен, что он прав, а другие либо ошибаются, либо нарочно сгущают краски.

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А другому украинскому олигарху Фирташу, который когда-то поверил своему другу Порошенко и помог ему стать президентом Украины, сейчас, в той же Вене, приходится упорно учить английский, коротать время на допросах, юлить, торговаться, опасаться за свою жизнь и передвигаться по улицам Вены с браслетом на ноге, как обычному американскому гангстеру.

Интересно состоялась ли их тайная встреча в Вене или нет? Ведь с какой-то целью олигарх-президент Порошенко приезжал в Вену.

Но в любом случае, сравнивая эти две судьбы, еще неизвестно, кому из них, в будущем, повезет больше.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"