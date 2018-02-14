Как Украина может потерять новые территории

Территориальные претензии к Украине со стороны сопредельных государств могут и скорее всего будут развиваться в соответствии с моделью знаменитых окон Овертона. Напомним, что американский социолог Джозеф Овертон разработал концепцию того, как можно расширять рамки общественного дискурса, начиная от фазы " Это невозможно!" до фазы " Это должно быть именно так!"

Сейчас территориальные претензии к Украине со стороны Румынии, Польши и Венгрии кажутся невероятными ( фаза " Это невозможно!"). Но процесс Овертона, на самом деле, уже запустили, когда прорумынские политики в Молдове вбросили в общественное мнение идею о необходимости пересмотреть послевоенные границы и денонсировать пакт Молотова -Рибентроппа.

Запустили не сегодня, а уже несколько лет назад. За этот период идея перебродила, выдержала запрет и натиск со стороны властей, стала обсуждаться сначала в маргинальной среде, а затем расширила рамки общественного дискурса и вызвала жаркие споры. То есть цель сторонников присоединения Молдовы к Румынии была достигнута. Идея пересмотра послевоенных границы стала многим в Молдове уже не казаться столь уж экзотической. Часть молдаван уже разделяют точку зрения, что Молдова была незаконно оторвана от Румынии и присоединена к СССР.

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Результатом расширения дискурса (окна Овертона) стало то, что на днях молдавские села, одно за другим, стали объявлять о своем символическом присоединении к Румынии. За неделю 12 населенных пунктов подписали соответствующие декларации в рамках акции, посвященной 100-летию вхождения Бессарабии в состав Румынского государства в 1918 году. Инициатором акции стала Гражданская платформа Actiunea-2012, объединяющая общественные молодежные движения с обоих берегов Прута. По задумке организаторов, к юбилейной дате, которая будет отмечаться 27 марта, декларации о присоединении к Румынии должны подписать 100 молдавских сел. И подпишут!

Президент Молдовы Игорь Додон справедливо квалифицировал эту акцию, как "действия, направленные на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности" Молдавии и срочно потребовал собрать Высший Совет безопасности. Увы, глава Молдовы может только замедлить процесс расширения окон Овертона, но остановить уже не может. Процесс, как говорил Горбачев, пошел. И в конце этого процесса Молдова с ее 5.3 тыс долл ВВП на душу будет присоединена к Румынии с ее 22.3 тыс. Юридические основания для этого будут найдены очень легко. За этим дело никогда не встанет, когда окно Овертона уже расширилось до предела. Так всегда было в геополитике, основной закон которой утверждает, что вечных границ не бывает.

После присоединения Молдовы Румыния, а вслед за ней и другие соседи, обратят свои взоры на Украину и запустят там свои окна Овертона. Как все далее будет происходить понятно уже студенту-первокурснику дипломатической академии. Причем украинские власти, если не изменят свою недальновидную и прямолинейную национальную политику, сами, своими руками быстренько расширят окно Овертона до заключительной фазы.

Можно ли избежать таких печальных сценариев, которые могут обрушить в будущем наш карточный домик? Можно, но для этого надо проводить современную национальную политику, провести глубокую децентрализацию Украины и быстро поднять уровень жизни украинцев за счет таких реформ, которые обеспечат мощный приток иностранных инвестиций. Других путей нет.

Андрей Головачев, политический эксперт