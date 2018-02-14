Украина - инкубатор коррупционеров и пенсионеров

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

14 февраля 2018, 13:26

Пока Маск запускает космические корабли, в Украине с перерезанием красных ленточек открывают школьные туалеты.

Украинские пенсионеры по уровню жизни находятся на 72 месте в мире из 80

Украина массово производит коррупционеров и пенсионеров. На содержание последних уходит уже 11% бюджета страны. Причём по уровню жизни эти несчастные люди, отдавшие все силы стране, живут так, что в рейтинге благополучия пенсионеров находятся на 72 месте в мире из 80 возможных.

Молодые с нормальными навыками и культурой уезжают, в основном в Польшу, Россию, Канаду, Венгрию и Америку.

По последним данным украинского эмиграционного ведомства, в 2017 году только в Польшу выехало 10 миллионов человек и 4 миллиона выехало в Россию (наверняка кто-то вернулся, цифра динамично меняется).

Многие вряд ли вернуться, потому что к зарплате, которая значительно выше той, что они получают дома, добавляется хорошая медицина, образование, безопасность и перспектива для детей жить в нормальной стране.

Те, кто остаётся в стране опять, в том или ином виде, проголосует за таких же, потому, что нормальные люди в меньшинстве и их количество, в связи с эмиграцией уменьшается. 

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Это значит те, кого выбрали, продолжат воровать, потому, что сегодняшних международных кураторов страны устраивает ситуация, когда реформы не происходят, народ молчит, а самые вменяемые срочно покидают страну. У них, к сожалению, нет других задач для Украины, кроме как тумблером включать марионеток для негативных комментариев, и за это они им прощают воровство. Ну не можем же мы всерьёз предположить, что они не знают через своих послов об аномальной коррупции в каждом сегменте государственного управления? А если они все знают и поддерживают, значит, задач проводить реформы и бороться с коррупцией нет и не будет.

На этом фоне за коррупционные деньги популярные блоггеры в Фейсбуке вещают о неких мировых планах по поддержке Украины, неких петлях, которые сжимаются уже четыре года, но никак не сожмутся и неких улучшениях внутри страны, которые случатся "к лету" (к зиме, к весне, после нового года, после майских...)

Они собирают тысячи лайков доверчивых граждан, а если кто-то задаст вопрос, почему внутри страны становится только хуже, его мгновенно объявляют агентом иностранных спецслужб и тут же банят под одобрительные возгласы людей, которые не хотят разрушения иллюзий.

Одновременно чиновники открывают с перерезанием красных ленточек школьные туалеты в Винницкой области и храбро, на фоне полного отсутствия медалей на Олимпиаде убеждают нас, что даже одна медаль будет достижением для когда-то спортивной страны, и нервно реагируют на то, что потенциальный призёр Олимпиады сам себе ремонтировал спортивные сани в своём гараже. 

А в это время Маск запускает частные космические корабли и собирается покрыть всю поверхность планеты низкоорбитальным интернетом...

Евгений Чернякбизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

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