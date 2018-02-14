Украина сама виновата в пренебрежительном отношении Польши

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

14 февраля 2018, 18:01

После принятия "антибандеровского" закона проснутся Венгрия и Румыния, которые также имеют к Украине претензии.

Зачем Украине адвокат, который посягает на наши территории?

26 января Сейм Польши поддержал закон о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов. Закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей. 1 февраля закон о "запрете бандеровской идеологии" принял Сенат Польши. 6 февраля президент Дуда подписал скандальный закон.

Впрочем, Украина сама дала Польше основания к такому пренебрежительному отношению. В течение нескольких лет произошел ряд антиукраинских шагов, на которые наша страна никак не ответила.

Еще в 2013 году ряд народных депутатов - фракции КПУ и Партии регионов - обратились в польский сейм с предложением признать Волынскую трагедию актом геноцида украинцев против польского народа. Соответственно, деятельность организаций ОУН и УПА - преступными. Тогда даже у поляков это вызывало ощущение легкого шока. Ведь впервые в мировой истории представители высшего законодательного органа обращались к другой стране с требованием признать преступниками своих соотечественников. Нонсенс.

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В 2016 году Порошенко предпринимает шаги, которые до этого никто из украинских президентов не делал. В Варшаве Порошенко в знак уважения становится на колено перед памятником жертвам Волынской трагедии. Один нюанс: в Польше этот памятник имеет другое название - погибшим во время волынской резни. После этого начались заявления МИД Польши, что Варшава никогда не поставит знак равенства между воинами армии краевой и УПА.

Были и другие не совсем дружественные шаги со стороны Польши, в частности, разрушение украинских памятников, посвященных погибшим воинам ОУН-УПА. При этом, поляки устанавливают без разрешения свои милитаристские символы на нашей территории. Кроме того, в Польше не скрывают, что до сих пор считают Львов и часть западной Украины - польскими так называемыми восточными областями.

И мы молчим, потому что нельзя ссориться с нашим адвокатом в ЕС. Зачем нам тогда такой адвокат, который посягает на наши территории? Почему Украина не требует от Польши извинений за операцию "Висла"? Мы глотаем эти оскорбления и должны фактически соглашаться на польское видение нашей истории. Вот в чем ошибка. Все считают, что россияне раздувают конфликт антиукраинскими и антипольскими акциями. Наоборот - нам навязывают, что мы не должны ссориться.

Поляки воспользовались этой ситуацией. Но после принятия "антибандеровского" закона, на который Украина слишком мягко отреагировала, проснутся Венгрия и Румыния, которые также имеют к нам претензии. Все, что смогла Верховная Рада, так это выступить с заявлением в связи с принятым в Польше законом и призвать польских коллег вернуться к диалогу.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

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Польша Дмитрий Снегирев антибандеровский закон
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