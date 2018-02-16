Украина на пути к руине

Украина стремительно приближается к состоянию failed state. Это такое положение, когда в стране государственные органы, и в первую очередь правоохранительные органы, перестают выполнять свои функции в соответствии с законами.Закон, как бы исчезает и госорганы начинают жить своей самостоятельной жизнью независимо от общества.

Тогда в такой стране расцветает мафия, преступность сращивается с властью, коррупция резко усиливается, наблюдается всплеск рейдертсва, появляются отряды "патриотов- дружинников", частные армии, которые заполняют тот вакуум, который образовался в результате самоустранения власти и деградации государственного аппарата.

Причиной наступления состояния failed state всегда является нравственное разложение всего правящего класса. Именно это, как раз, и произошло в Украине и тон этому задал, конечно, президент, который обманул украинское общество и тем самым погрузил его в депрессию. И недавно проведенный социологический опрос Международным Республиканским Институтом США показал тотальное падение доверия украинцев ко все политикам - и находящимся при власти, и в оппозиции.

Такая ситуация крайне опасная, потому что нынешняя элита вся сплошь сгнила, а новой пока на горизонте не просматривается.

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Но, если Украина не сможет выйти из состояния failed state, то впереди ее неизбежно будет ждать руина. Суть руины заключается в том, что отсутствуют механизмы выхода из углубляющегося политического кризиса и, как следствие, начинается хаос, гоббсовская война "всех против всех".

Руина - это состояние цугцванга, когда ничего не помогает. Страна напоминает корабль без паруса и руля во время шторма. Майданов не будет, народ понимает, что все это уже пустое. Будут стихийные бунты, саботаж, беспредел преступности, разгул национализма и потеря управления . Тогда это, действительно, будет означать конец проекта Украина.

США лихорадочно мечутся в поисках выхода. Доклад руководителя национальной разведки США прямо указывает, что власть в Украине потеряла доверие, и на повестку дня выходит вопрос о досрочных выборах. Но американцы не видят, кем можно заменить Порошенко и его клан и открыто предупреждают, что в результате выборов могут прийти к власти политики, которые сменять геополитическую ориентацию Украины на пророссийскую. И хочется, и колется. И выборы надо срочно проводить, и страшно.

Причины всех украинских руин в ее истории всегда были одни - отсутствие у украинских элит государственного инстинкта, ее эгоистичность, недоговороспособность и местечковость.

Особенностью очередной руины, если она все таки настанет, будет то, что страна вступит в нее под чутким руководством Запада, который сам откровенно уже не знает что делать с Украиной. О неспособности Запада реформировать Украину, о том, что Запад переоценил свои возможности, мне приходилось писать неоднократно.

Андрей Головачев, политический эксперт