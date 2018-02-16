Как Турчинов сдал Крым ради президентства Порошенко

В четверг, 15 февраля 2018 года, в Оболонском на суде по делу Януковича, глава СНБО Турчинов вдруг неожиданно заявил, что у него, как временного президента Украины, был готов указ о введения военного положения в стране, но из-за того, что надвигались президентские выборы он его не опубликовал.

Интересно, что Турчинов был уверен, что эти президентские выборы будут удачны, именно для его нового политического партнера - Порошенко, а не его "боевой подруги"-Тимошенко. Не решившись выпустить указ о введение военного положения, временный президент Украины Турчинов позволил россиянам безболезненно захватить Крым, а самое главное, позволил провести мирный референдум, на основании которого захваченный Крым был быстро присоединен к России. Так что дело было не в обороне Крыма , а в срыве кремлевского референдума в Крыму.



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Иначе говоря, перед ВРИО Президента Украины Турчиновым стояла дилемма, либо объявление военного положения и борьба за Крым и тогда россияне не смогут провести референдум присоединении Крыма в пользу России. Мир не признает никакого референдума во время боевых действий или в условиях военного положения. Либо выборы президента Украины и победа Порошенко в первом туре, а в награду- "теплая должность" и "99 лет счастья". Он выбрал второе.



В результате этой истории, через четыре года, в 2018 году, на суде по делу Януковича выяснится, что Порошенко становится президентом Украины и не имеет никакого отношения к сдаче Крыма, а Турчинов берет на себя грех невыполнения своих служебных обязанностей и полномочий, как президента Украины, по защите территориальной целостности страны во имя политической конъектуры.



И когда через несколько месяцев этого года, скромный и опытный политик, глава СНБО Турчинов придет к президенту Порошенко решать вопрос о включении его в список на выборы, президент спокойно и цинично сообщит ему, что он не может рисковать имиджем новой политической силы и включать в нее человека, причастного к загадочной истории по сдаче Крыма.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"