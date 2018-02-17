Украина обречена на "объятия" России?

Андрей Головачев

политический эксперт

17 февраля 2018, 06:54

Согласно теории Хантингтона, через 25-30 лет Украина полностью откажется от западного вектора и окончательно закрепит свой православный статус. 

Может Украина станет первой страной, которая опровергнет гипотезу Хантингтона?

Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал, что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций: западная, православная, исламская, индуистская, синская, японская, африканская, буддистская, латиноамериканская.

Хантингтон допускал, что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.

Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется, что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию. Примеров таких немало.

Однако, Хантингтон утверждал, что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.

Похоже, что Хантингтон был прав.

Читайте также: Украина на пути к руине

Как ни старались большевики через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.

Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясение в Европе.

Европейский союз, который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. Не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков будут вспоминать как недоразумение. Греция останется внутри православной цивилизации, а гей-парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии, как например, сейчас в Польше, а в Германии неизбежно начнется резня с мусульманами.

Читайте также: Как Украина может потерять новые территории

После распада СССР Украина в течении 15 лет пребывала в относительно спокойном состоянии, находясь в относительно нормальных отношениях с родственной ей по культуре Россией. Однако, во время Евромайдана Запад сделал отчаянную попытку втянуть Украину в западную цивилизацию, принудив ее подписать Соглашение об Ассоциации. И многим кажется, что вопрос уже решен - Украина навсегда выведена из-под российского влияния и православной цивилизации.

Однако, если предположить, что теория Хантингтона верна, то максимум через 25-30 лет Украина полностью откажется от западного вектора и окончательно закрепит свой православный статус. При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами, принадлежащими разным цивилизациям часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.

Принимая во внимание утверждение американской разведки, что уже сейчас есть реальная угроза смены Украиной геополитического вектора на Россию, а также то, как стремительно ухудшаются отношения с Польшей, есть основания полагать, что прогноз Хантингтона исполнится гораздо раньше, чем в течении трех поколений. Впрочем, центробежные силы могут просто разорвать Украину.

А может Украина станет первой страной, которая опровергнет гипотезу Хантингтона?

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина цивилизация Андрей Головачев теория Хантингтона
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять