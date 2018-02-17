Украина обречена на "объятия" России?

Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал, что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций: западная, православная, исламская, индуистская, синская, японская, африканская, буддистская, латиноамериканская.

Хантингтон допускал, что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.

Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется, что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию. Примеров таких немало.

Однако, Хантингтон утверждал, что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.

Похоже, что Хантингтон был прав.

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Как ни старались большевики через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.

Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясение в Европе.

Европейский союз, который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. Не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков будут вспоминать как недоразумение. Греция останется внутри православной цивилизации, а гей-парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии, как например, сейчас в Польше, а в Германии неизбежно начнется резня с мусульманами.

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После распада СССР Украина в течении 15 лет пребывала в относительно спокойном состоянии, находясь в относительно нормальных отношениях с родственной ей по культуре Россией. Однако, во время Евромайдана Запад сделал отчаянную попытку втянуть Украину в западную цивилизацию, принудив ее подписать Соглашение об Ассоциации. И многим кажется, что вопрос уже решен - Украина навсегда выведена из-под российского влияния и православной цивилизации.

Однако, если предположить, что теория Хантингтона верна, то максимум через 25-30 лет Украина полностью откажется от западного вектора и окончательно закрепит свой православный статус. При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами, принадлежащими разным цивилизациям часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.

Принимая во внимание утверждение американской разведки, что уже сейчас есть реальная угроза смены Украиной геополитического вектора на Россию, а также то, как стремительно ухудшаются отношения с Польшей, есть основания полагать, что прогноз Хантингтона исполнится гораздо раньше, чем в течении трех поколений. Впрочем, центробежные силы могут просто разорвать Украину.

А может Украина станет первой страной, которая опровергнет гипотезу Хантингтона?

Андрей Головачев, политический эксперт