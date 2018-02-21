Не так страшен черт, или Почему Лукашенко-миротворец - меньшее зло

Алексей Мельник
содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова
21 февраля 2018, 08:18

Украина может подать как компромисс участие белорусов в миротворческом контингенте на Донбассе.

Лукашенко-миротворец

В вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс Украине придется пойти на некоторые компромиссы. Поэтому нашей стране крайне важно определить черту, которую нельзя переступать, идя на компромиссы.

Категорический момент, по которому не может быть никаких компромиссов со стороны Киева — страна-агрессор не может присутствовать в миротворческой миссии ни в каком виде. Украина должна настаивать на том, что в миссии не должно быть ни российского военного персонала, ни российских полицейских, ни гражданского населения России. Кроме, разве что, граждан России, которые являются штатными работниками Организации объединенных наций…

А вот в том, что касается участия в миссии миротворцев из стран СНГ, на мой взгляд, Украина может пойти на компромисс. В данном случае я не поддерживаю тех, кто категорически возражает против участия белорусов в миротворческой миссии. Да, изначально Украина не должна соглашаться на участие белорусских миротворцев. Но позже, уже на этапе согласования позиций, этот вопрос можно выносить на переговоры, подавая его как компромисс с украинской стороны.

Хотя, безусловно, было бы лучше, чтобы эта миротворческая миссия состояла лишь из представителей западных стран. Но — этого не будет, и мы должны это понимать.

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: что задумал Кремль

В данной ситуации есть два важных момента. Первый — технический. Он состоит в том, что минимальное количество миротворцев, которое сейчас более-менее согласовано — 20 тысяч человек. Но набрать эти 20 тысяч человек из стран Запада попросту невозможно. Потому к участию в миссии будут привлекаться и другие страны.

Второй момент — одним из критериев принятия решения о миротворческой операции должно быть восприятие этих миротворцев населением, которое проживает на оккупированных территориях. Подчеркиваю, речь не идет о согласовании вопросов, касающихся миротворческой операции, с представителями "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о том, что руководство ООН не может не учитывать позицию населения оккупированных территорий. А белорусы в этом смысле являются тем самым компромиссом — местное население не будет иметь категорических возражений против представителей Беларуси.

Как наличие белорусов повлияет на работу миссии в целом? Во-первых, будет мандат миротворческой миссии, где детально будут расписаны ее полномочия и обязанности. Миротворческий контингент, который будет отправлен на Донбасс, будет обязан пройти определенную подготовку. Так, в частности, существует отработанная программа подготовки миротворцев, согласно которой участников миссии должны будут обучить тому, что они должны быть непредвзятыми, нейтральными по отношению к обеим сторонам конфликта. Это — теоретическая подготовка.

Во-вторых, миротворцы, в том числе белорусские, если они таки будут участвовать в миссии, будут находиться под командованием — как военным, так и гражданским. Гражданское командование, очевидно, будет представлено главой этой миссии, заместителем генерального секретаря ООН. Он будет осуществлять руководство и надзор за тем, как миссия работает, как придерживается стандартов миротворческих операций. Военное руководство — и тут, на мой взгляд, должна быть принципиальная позиция Украины — не должно быть представлено, к примеру, белорусским генералом. Это должен быть или шведский, или финский генерал.

Читайте также: О чем на самом деле говорили Порошенко и Путин

В-третьих, белорусскому контингенту, опять-таки если он будет в миротворческой миссии ООН на Донбассе, будет отдана какая-то одна зона ответственности. Но и это не значит, что в рамках этой зоны он будет иметь такую полноту полномочий, что никто не сможет вмешиваться в его деятельность. Белорусский контингент будет поставлен в определенные рамки.

Кроме того, следует отметить, что это будет первая миссия, в которой будет участвовать именно белорусский контингент, а не белорусские штабные офицеры. Потому политическое руководство Беларуси будет заинтересовано в том, чтобы его контингент хорошо себя зарекомендовал. Так что белорусам придется подтверждать свой имидж перед странами Европы.

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Беларусь миротворцы Алексей Мельник миротворческая миссия ООН белорусский контингент
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять