Не так страшен черт, или Почему Лукашенко-миротворец - меньшее зло

В вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс Украине придется пойти на некоторые компромиссы. Поэтому нашей стране крайне важно определить черту, которую нельзя переступать, идя на компромиссы.

Категорический момент, по которому не может быть никаких компромиссов со стороны Киева — страна-агрессор не может присутствовать в миротворческой миссии ни в каком виде. Украина должна настаивать на том, что в миссии не должно быть ни российского военного персонала, ни российских полицейских, ни гражданского населения России. Кроме, разве что, граждан России, которые являются штатными работниками Организации объединенных наций…

А вот в том, что касается участия в миссии миротворцев из стран СНГ, на мой взгляд, Украина может пойти на компромисс. В данном случае я не поддерживаю тех, кто категорически возражает против участия белорусов в миротворческой миссии. Да, изначально Украина не должна соглашаться на участие белорусских миротворцев. Но позже, уже на этапе согласования позиций, этот вопрос можно выносить на переговоры, подавая его как компромисс с украинской стороны.

Хотя, безусловно, было бы лучше, чтобы эта миротворческая миссия состояла лишь из представителей западных стран. Но — этого не будет, и мы должны это понимать.

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В данной ситуации есть два важных момента. Первый — технический. Он состоит в том, что минимальное количество миротворцев, которое сейчас более-менее согласовано — 20 тысяч человек. Но набрать эти 20 тысяч человек из стран Запада попросту невозможно. Потому к участию в миссии будут привлекаться и другие страны.

Второй момент — одним из критериев принятия решения о миротворческой операции должно быть восприятие этих миротворцев населением, которое проживает на оккупированных территориях. Подчеркиваю, речь не идет о согласовании вопросов, касающихся миротворческой операции, с представителями "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о том, что руководство ООН не может не учитывать позицию населения оккупированных территорий. А белорусы в этом смысле являются тем самым компромиссом — местное население не будет иметь категорических возражений против представителей Беларуси.

Как наличие белорусов повлияет на работу миссии в целом? Во-первых, будет мандат миротворческой миссии, где детально будут расписаны ее полномочия и обязанности. Миротворческий контингент, который будет отправлен на Донбасс, будет обязан пройти определенную подготовку. Так, в частности, существует отработанная программа подготовки миротворцев, согласно которой участников миссии должны будут обучить тому, что они должны быть непредвзятыми, нейтральными по отношению к обеим сторонам конфликта. Это — теоретическая подготовка.

Во-вторых, миротворцы, в том числе белорусские, если они таки будут участвовать в миссии, будут находиться под командованием — как военным, так и гражданским. Гражданское командование, очевидно, будет представлено главой этой миссии, заместителем генерального секретаря ООН. Он будет осуществлять руководство и надзор за тем, как миссия работает, как придерживается стандартов миротворческих операций. Военное руководство — и тут, на мой взгляд, должна быть принципиальная позиция Украины — не должно быть представлено, к примеру, белорусским генералом. Это должен быть или шведский, или финский генерал.

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В-третьих, белорусскому контингенту, опять-таки если он будет в миротворческой миссии ООН на Донбассе, будет отдана какая-то одна зона ответственности. Но и это не значит, что в рамках этой зоны он будет иметь такую полноту полномочий, что никто не сможет вмешиваться в его деятельность. Белорусский контингент будет поставлен в определенные рамки.

Кроме того, следует отметить, что это будет первая миссия, в которой будет участвовать именно белорусский контингент, а не белорусские штабные офицеры. Потому политическое руководство Беларуси будет заинтересовано в том, чтобы его контингент хорошо себя зарекомендовал. Так что белорусам придется подтверждать свой имидж перед странами Европы.

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для "Главреда"