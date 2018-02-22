Что не так с подписанным законом о реинтеграции Донбасса

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

22 февраля 2018, 11:09

Даже после подписания закона о реинтеграции президентом статус АТО остается.

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о реинтеграции Донбасса, который приняли в Верховной Раде во втором чтении еще 18 января.

Подписанный Порошенко закон о реинтеграции ОРДЛО содержит ряд противоречий и не дает ответа на главный вопрос - там нет реальных механизмов возврата и рычагов по изменению ситуации на оккупированных территориях.

Во-первых, главное противоречие в том, что при принятии закона отмечалось, что он не будет привязан к Минским соглашениям, поскольку они не являются международным документом. Зато после подписания Порошенко заявил, что закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.

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"Этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая Минские договоренности, как это хочет представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание и откровенный саботаж имплементации Минских соглашений", - сказал Порошенко.

Неудивительно, что президент Украины считает "Минск" международным соглашением. Ведь это непонятный документ, который не ратифицирован ни одной страной и не имеет юридической силы. Но Минские договоренности для Порошенко после подписания закона стали международными обязательствами.

Причем, даже если бы Минские соглашения были ратифицированы, то, согласно 52 статье Венской конвенции 1969 года, договор, навязанный силой, является недействительным. А "Минск" был подписан как раз на момент военной агрессии России в Украине. Поэтому с точки зрения международного права Минские договоренности - не правовой акт. Но если Порошенко привязывает закон о реинтеграции к "Минску-2", то, по по моему мнению, это свидетельствует о том, что президент готов выполнить политическую часть договоренностей на российских условиях.

Если закон о деоккупации мы привязываем к выполнению политической части "Минска-2", то это глупость. Но тревожный звонок прозвучал - закон будет рассматриваться не как путь освобождения территорий и их реинтеграции, а как выполнение политической части Минских соглашений. То есть возвращение территорий Украины на условиях России.

Во-вторых, закон не дает дорожной карты освобождения территорий и понимания, как будет происходить реинтеграция, а лишь уточняет правовой статус ОРДЛО и характер военной операции. С другой стороны, как заявил Порошенко, он выступает за мирное решение проблемы и настаивать на классическом варианте миротворческой операции. Хотя в законе прописано расширение полномочий для силовых структур, и это противоречит мирному характеру возвращения территорий.

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В-третьих, об участии России в миротворческой операции в Донбассе. В законе нет четкой формулировки, что в Украине война и военный конфликт. Есть понятие об отпоре, сдерживании агрессии и обеспечении национальной безопасности и обороны.

В законе о реинтеграции нет основных положений, которые требовали от нас западные партнеры, чтобы, опираясь на этот документ, они могли бы заблокировать право РФ в Совбезе ООН ветировать введение миротворческой миссии ООН. Ведь, согласно 27 статье устава ООН, сторона конфликта не имеет права голосовать за решение по данному конфликту.

Главное, несмотря на то, что Порошенко подписал закон, в него еще будут вноситься изменения. Президент отметил, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил и других силовых подразделений. В частности, президент распорядился подкармливать нормативные акты во исполнение закона до 1 апреля.

Поэтому говорить, что АТО изменилось на отпор и сдерживание агрессии, нельзя. Даже после подписания закона фактически статус АТО остается.

Зачем же тогда это демонстративное подписание?

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

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Донбасс Минск Петр Порошенко Дмитрий Снегирев закон о реинтеграции
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