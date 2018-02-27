Готовьтесь к длительной войне за Крым и Донбасс

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 февраля 2018, 11:54

От падения путинского режима нас отделяют годы, если не десятилетия "гибридных" и настоящих войн, кризисов и разочарований. 

Украинцам нужно готовиться к длительному противостоянию - и по Крыму, и по Донбассу.

Посол США в Украине Мари Йованович заявила во время выступления 26 февраля на международном форуме "Захваченный полуостров 4 года сопротивления", что санкции в отношении Крыма останутся до тех пор, пока русские не откажутся от оккупации.

В этот же день в московской газете "Коммерсантъ" опубликовано большое интервью российского вице-премьера, одного из самых одиозных представителей путинской команды Дмитрия Рогозина. На прямой вопрос о продолжительности санкций против России куратор военно-промышленного комплекса ответил честно: санкции против России - навсегда.

"Санкции - это реакция старого опытного врага на наше усиление. И сняты они будут только в том случае, если мы снова станем слабыми".

В этом совпадении оценок американского дипломата и российского чиновника - вся правда о продолжительности российско-украинского конфликта вокруг оккупированных территорий и - шире - конфликта России и Запада.

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Для Рогозина сила - это агрессивность. Цивилизованный мир не собирается соглашаться с этой агрессивностью. Даже если пророссийское лобби на Западе будет добиваться смягчения санкций, давление на путинский режим не исчезнет и будет продолжаться, даже при условии отступлений и компромиссов, до полного его демонтажа.

Именно поэтому санкции - это "навсегда". Сам путинский режим не собирается ни отказываться от агрессивной политики, ни искать реальных компромиссов с Украиной или Западом. Единственное, на что могут согласиться в Кремле - это очередной запуск "разрядки международной напряженности".

Но что значит для Путина такая разрядка? То же самое, что и для кремлевских старцев в советские времена. Полное сохранение оккупированных территорий при отказе Запада от санкций и давления - в обмен на то, что Москва не начинает новых войн, но активно к ним готовится.

Но вряд ли сегодня коллективный Запад готов к такому "компромиссу". И вряд ли сегодня к нему готова Украина - по крайней мере, до президентских и парламентских выборов 2019 года, на которых вполне вероятна победа замаскированных коллаборационистов.

Поэтому нужно готовиться именно к длительному противостоянию - и по Крыму, и по Донбассу.

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Не скрою, мы наблюдаем полное совпадение интересов сторон. Запад заинтересован не просто в давлении на Россию, а в отказе путинского режима от агрессивности. Российскому руководству давление Запада в ближайшей перспективе помогает в объединении путинского электората, зарабатывании денег на развитии военной промышленности, обогащении силовиков.

Украине гарантировано неучастие большого количества пророссийского населения в электоральных циклах - что увеличивает шансы на построение самодостаточного государства вне российской сферы влияния.

В долгосрочной перспективе - если учитывать потенциалы сторон - перспективы тоже очевидны. Запад через некоторое время достигнет успеха, путинский режим падет - возможно, вместе с постсоветской российской государственностью. Россия, как и предполагает Рогозин, станет "слабой" и вынуждена будет согласиться с восстановлением территориальной целостности Украины и других стран.

До этого момента государственность Украины будет уже достаточно сильной и "переварит" сотни тысяч новых "старых граждан" - потенциальных союзников Москвы.

Но от этого финала нас отделяют годы, если не десятилетия "гибридных" и настоящих войн, кризисов и разочарований. Нужно учиться жить на войне и не ждать быстрого мира.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Донбасс Россия Путин Крым Виталий Портников
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