Три причины, почему Украина потеряла Крым

Юрий Касьянов

волонтер, активист

27 февраля 2018, 12:18

Вернуть Крым необходимо. Война не закончится, пока над Крымом снова не поднимется украинский флаг.

К аннексии Крыма привели три вещи

В эти дни Крым вспоминают. Как всё было, с чего началось. Чем закончилось четыре года назад. Говорят о подлости Путина, сетуют на непреодолимые обстоятельства и на конкретных людей. Надеются на западные санкции.

В действительности к аннексии Крыма  привели три вещи:

1. Преступная государственная политика Украины в Крыму. Официальный Киев смотрел на Крым как на какую-то заморскую территорию, чуть ли не колонию, в которой "исторически велико влияние России". И ничего с этим не делал. Никак этому не противодействовал. Наоборот - всячески демонстрировала свою беспомощность в решении самых простых крымских проблем.

2. Неспособность новой власти консолидировать проукраинские силы в Крыму, неготовность быстро и жёстко реагировать на российскую угрозу, нежелание брать на себя ответственность. Все боялись крови, но малая кровь тогда могла предотвратить и аннексию полуострова, и оккупацию Донбасса.

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3. Отсутствие отчаянных, патриотически настроенных людей на местах. Людей, готовых драться. Если бы тогда, четыре года назад хотя бы одна воинская часть, одно милицейское подразделение вступило в бой с агрессором, это стало бы детонатором борьбы. Сдача всего и вся без боя психологически разоружила самых смелых людей, породила всеобщее ощущение безысходности.

Вернуть Крым необходимо. Война не закончится, пока над Крымом снова не поднимется украинский флаг. А те политики, которые не говорят об этом, не имеют чёткого плана возвращения полуострова, не заслуживают даже малейшего внимания. И голосов избирателей.

Понятно, что для возвращения Крыма одних западных санкций недостаточно. Это нечестно - требовать от западных партнёров всё новые санкции, а самим увеличивать товарооборот с агрессором. Нечестно следить за торговыми кораблями, плывущими в Крым, а самим гнать миллионы тонн грузов в Российскую Федерацию. Нечестно ругать каких-то там российских артистов за посещение Крыма, и самим как ни в чём не бывало ездить купаться на крымское побережье.

Надо прежде всего перестать врать самим себе. Никакие западные санкции Крым не вернут. И скоро эти санкции вообще снимут, потому что Западу порядком надоело платить за нашу свободу, которая нам самим не очень нужна; и подрывать свою экономику, когда наши олигархи делают немаленький гешефт с олигархами Кремля.

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Война - значит война. Чтобы вернуть Крым и освободить Донбасс надо прекратить всякие экономические отношения с РФ. Прекратить снабжать полуостров электроэнергией и газом. Перекрыть границу с Россией. Разорвать дипломатические отношения. И да - прекратить прокачку газа через Украину. И самим перестать покупать российский газ - будь-то напрямую, будь-то под видом "европейского".

Ну и придётся, конечно, драться. А как же иначе?.. Иначе никто ничего не отдаст. Никогда. Если не хотите драться, не хотите остаться без российского газа, без российских заработков, без крымского побережья - тогда просто перестаньте словоблудить, ахать и охать за потерянный Крым. Потому что вам, на самом деле, всё равно. Потому что вы - трусы, у которых хата с краю.

Юрий Касьянов, волонтер, активист

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Путин санкции Крым Юрий Касьянов
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