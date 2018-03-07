В деле об отравлении Мэй и Джонсон ведут себя просто жалко

Причина осторожного поведения Лондона в отношении Путина - десятки миллиардов российских денег, вложенных в Великобританию.
Вот кстати, интересное дело. Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, изо всех сил сопротивлялась тому, чтобы дать полный ход делу Литвиненко.
Вот кстати, интересное дело. Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, изо всех сил сопротивлялась тому, чтобы дать полный ход делу Литвиненко.
Ради "сохранения отношений" с РФ она как только не из**бывалась, дабы спустить это дело на тормозах, приглушить его, не дать нормально и в полном объеме расследовать.
Почему - понятно: уши Кремля там торчали просто отовсюду. Если бы все прошло нормально, то пришлось бы выписывать ордер на арест Путина В.В. А этого британцы не хотели...
Кое-как, в общем, Мэй отбрехалась, спасла президента РФ от грандиозного скандала на весь мир. Потом сама перебралась в премьерское кресло.
Его реакция? Благодарность? Обещание вести себя прилично? Да хер там!
Вовка почувствовал, что ему все можно. Как только стихло дело Литвиненко, он траванул еще одного предателя. С его точки зрения, может, и за дело. Но с точки зрения британского УК - это (покушение на) убийство.
Маргарет Тэтчер (светлая память) тут же отправила бы половину совет... то есть российского посольства домой, к родным березам.
Однако Мэй и совершенно нелепый Джонсон ведут себя просто жалко и позорно. Они грозятся не поехать на футбольный чемпионат в РФ! И всё!
Боже мой, какое, б**ть, горе! Напугали ежа голой жопой!
А причина столь мудацкого поведения очень проста - десятки миллиардов фунтов грязных российских денег, вложенных в британскую недвигу. Ни Тереза, ни Борис не могут себе позволить лишить Лондон этих денег из-за каких-то там малоизвестных российских неудачников, попавшихся КГБ и давно уже не приносящих никакой пользы.
С их точки зрения это тоже, вроде, логично. Но нет. Они сейчас проигрывают кое-что важное. Ранее любой советский и российский носитель секретов знал: британцы даже надежнее американцев. Если уж продавать Родину, то с ними. Никаких рисков и провалов.
Сейчас же потенциальные предатели будут шарахаться от сотрудников MI6 как от чумы. Лондон не только продаст их за "выгодные инвестиции", но потом еще и не убережет, когда Путин подошлет своих киллеров.
Джеймса Бонда кинуло его собственное правительство. И его агентов кинуло.
Вместо стальной баронессы Тэтчер - человека имперской еще закалки - страной правят какие-то алчные, мелкие, трусливые лавочники с желеобразным характером.
SAD!
Иван Яковина, журналист.