В деле об отравлении Мэй и Джонсон ведут себя просто жалко

Вот кстати, интересное дело. Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, изо всех сил сопротивлялась тому, чтобы дать полный ход делу Литвиненко.

Ради "сохранения отношений" с РФ она как только не из**бывалась, дабы спустить это дело на тормозах, приглушить его, не дать нормально и в полном объеме расследовать.

Почему - понятно: уши Кремля там торчали просто отовсюду. Если бы все прошло нормально, то пришлось бы выписывать ордер на арест Путина В.В. А этого британцы не хотели...

Кое-как, в общем, Мэй отбрехалась, спасла президента РФ от грандиозного скандала на весь мир. Потом сама перебралась в премьерское кресло.

Его реакция? Благодарность? Обещание вести себя прилично? Да хер там!

Вовка почувствовал, что ему все можно. Как только стихло дело Литвиненко, он траванул еще одного предателя. С его точки зрения, может, и за дело. Но с точки зрения британского УК - это (покушение на) убийство.

Маргарет Тэтчер (светлая память) тут же отправила бы половину совет... то есть российского посольства домой, к родным березам.

Однако Мэй и совершенно нелепый Джонсон ведут себя просто жалко и позорно. Они грозятся не поехать на футбольный чемпионат в РФ! И всё!

Боже мой, какое, б**ть, горе! Напугали ежа голой жопой!

А причина столь мудацкого поведения очень проста - десятки миллиардов фунтов грязных российских денег, вложенных в британскую недвигу. Ни Тереза, ни Борис не могут себе позволить лишить Лондон этих денег из-за каких-то там малоизвестных российских неудачников, попавшихся КГБ и давно уже не приносящих никакой пользы.

С их точки зрения это тоже, вроде, логично. Но нет. Они сейчас проигрывают кое-что важное. Ранее любой советский и российский носитель секретов знал: британцы даже надежнее американцев. Если уж продавать Родину, то с ними. Никаких рисков и провалов.

Сейчас же потенциальные предатели будут шарахаться от сотрудников MI6 как от чумы. Лондон не только продаст их за "выгодные инвестиции", но потом еще и не убережет, когда Путин подошлет своих киллеров.

Джеймса Бонда кинуло его собственное правительство. И его агентов кинуло.

Вместо стальной баронессы Тэтчер - человека имперской еще закалки - страной правят какие-то алчные, мелкие, трусливые лавочники с желеобразным характером.

SAD!

Иван Яковина, журналист.