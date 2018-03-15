Трамп перекраивает ведомства США под себя. Это хорошая новость для властей Украины

Президент Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США. Это решение не было неожиданным - о разногласиях между президентом и главой дипломатического ведомства открыто говорили еще с лета прошлого года. Трамп, очевидно, не воспринимал Тиллерсона как своего человека: госсекретарь не входил в "ближний круг" Трампа, а его мнение по внешнеполитическим вопросам не интересовало президента. Собственно, в Вашингтоне госсекретарь тоже давно перестал восприниматься как часть президентской команды – не случайно оппоненты Трампа почти единодушно "оплакивают" уход Тиллерсона.

Впрочем, причина, по которой Трамп и Тиллерсон не сработались, лежит не в плоскости личных отношений. Все дело в подходе Трампа к внешней политике: поверхностном, популистском и непоследовательном. Круг внешнеполитических интересов Трампа достаточно узок, он почти целиком определяется громкими предвыборными лозунгами (вроде защиты американского рынка и борьбы с мигрантами). Для такой простой повестки избыточен разносторонний высокопрофессиональный внешнеполитический механизм США, в основе которого – Госдепартамент. Тиллерсон, наоборот, в последнее время пытался лояльность к президенту совместить с лояльностью к ведомству, которое возглавлял: он все чаще прислушивался к мнению подчиненных, его собственная повестка становилась более разносторонней и взвешенной. В итоге, за пределы системы принятия политических решений в администрации Трампа были выброшены и Государственный департамент, и его шеф.

Помпео идеально подходит для планов Трампа

Выбор момента для отставки также полностью укладывается в логику Трампа. Президент всерьез собирается добиться соглашения с КНДР, и рассчитывает преподнести будущую договоренность как свою – и только свою – безусловную дипломатическую победу. Следовательно, во американской дипломатии в момент переговоров и достижения договоренностей должны действовать только Трамп и его подчиненные. Никаким хоть немного самостоятельным игрокам – и мнениям, отличным от точки зрения Трампа – тут не место.

Майкл Помпео действительно идеально подходит для реализации замысла Трампа. Он и на посту директора ЦРУ куда больше времени проводил в Белом доме, чем в собственном кабинете. Вряд ли что-то изменится после 31 марта, когда Помпео переедет в Госдепартамент. Он будет оставаться частью ближайшего окружения, восприниматься как один из советников, а не как глава дипломатического ведомства. На руку Трампу играет и то, что Помпео – свой на Капитолийском холме. его кандидатура не вызывает отторжения у большинства и пройдет утверждение в Сенате. Поскольку приход нового руководителя в Госдепартамент осуществляется под конкретный внешнеполитический проект – урегулирование северокорейской проблемы – утверждение Помпео будет представлено командой Трампа как фактическое одобрение сенаторами курса президента.

Понимают это и оппоненты Трампа. Но выступить против Помпео большинство не решится: в первую очередь потому, что Трамп использует проволочку с назначением нового госсекретаря чтобы переложить ответственность за свои внешнеполитические просчеты на Конгресс. К тому же, администрация президента делает противникам Трампа подарок: возможность проявить принципиальность в вопросе об утверждении другой кандидатуры – Джины Хаспел на пост нового главы ЦРУ. Причем, копья в этом вопросе поломать парламентариям будет из-за чего. С одной стороны, Хаспел замешана в крайне неприглядных событиях: она принимала участие в пытках заключенных в секретной тюрьме в Таиланде и отдала приказ об уничтожении документов, свидетельствующих о применении ЦРУ незаконных методов при допросах. С другой, она – заслуженный (и не раз награжденный) оперативник, проведший много лет на переднем крае войны против террора. Да и неуклюжий, на первый взгляд, ход Трампа, предложившего впервые назначить на пост руководителя ЦРУ женщину, также вызовет некоторое замешательство в Сенате: формальное выступление против равноправия полов потребует серьезных аргументов.

Перестановки в США - хорошая новость для киевских властей

Но главное – все перестановки носят тактический характер, направленный на достижение краткосрочного результата. Именно поэтому Трамп не боится усиливать позиции Помпео, у которого куда больше явных политических амбиций и возможностей их реализовать, чем у предшественника. Именно поэтому президент двигает на пост руководителя ЦРУ почти заведомо непроходную фигуру. К изменениям долгосрочным, глубоким во внешней политике администрации Трампа эти перестановки не приведут. Основные силы американского политического класса по-прежнему связанны яростной внутриполитической борьбой, и дипломатический фасад Вашингтона продолжает оставаться без должного присмотра.

И потому перестановки в американском кабинете – новость приятная для украинского руководства. Ведь неизменность нынешнего внешнеполитического курса США означает, что не будет перемен в важнейших для него вопросах. Во-первых, конфронтация с Россией не ослабнет: она и дальше остается в центре конфликта Трампа и его многочисленных противников. Более того, не испытывающий особого интереса к Украине Трамп ничего не будет иметь против того, чтобы Конгресс влиял на принятие решений о помощи. Поэтому в Вашингтоне будут и дальше поддерживать антироссийскую позицию Киева (которой во многом исчерпывается содержательная внешнеполитическая программа нынешнего украинского руководства).

Во-вторых, для США Украина продолжит оставаться лишь неотъемлемым элементом в противостоянии с Россией, оружием против Москвы. Следовательно, сама по себе она интересовать Вашингтон не будет, и никаких серьезных требований проводить внутренние реформы – что так порой раздражает в позиции европейцев – от американцев по-прежнему не будут звучать.

Виктор Константинов, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.