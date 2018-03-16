Путин может пойти по китайскому пути

Евгений Киселёв
Журналист, телеведущий, политический аналитик
16 марта 2018, 14:09

Отказ от выборности стал одним из важнейших шагов на пути строительства сегодняшнего режима.

Я слишком долго живу в Украине и слишком давно не был в России, чтобы воспринимать тамошние выборы близко к сердцу. По сути, это всенародный референдум по вопросу о продлении полномочий Владимира Путина еще на шесть лет.

Понятно, что чрезвычайно любопытно посмотреть, какой будет явка, сколько миллионов избирателей поддержат Путина и не окажется ли, что за него проголосует меньшинство, а большинство предпочтет не участвовать в выборах или голосовать за других кандидатов.

Не думаю, что так будет. Скорее всего, Путин получит 60-70% голосов. Рад был бы ошибиться. Что касается явки, то не уверен. Для большой явки нужна интрига. А она давно умерла.

Мне гораздо интереснее, что будет потом. Внутри российской политической элиты есть много противоборствующих групп и интересов. Так называемые башни Кремля вовсю друг с другом воюют. Но за 18 лет пребывания у власти Владимир Путин сконцентрировал в своих руках столько влияния и возможностей, что во всей этой возне он выглядит, как Гулливер над лилипутами.

Все его боятся, ведь у него в руках силовые структуры, правоохранительные органы, послушные суды, а также государственная машина агитации и пропаганды, способная при желании стереть любую репутацию в порошок. Сколько бы ни было популярных блогеров, сколько бы у них ни было фолловеров и просмотров – главным источником информации для массового избирателя по-прежнему остаются государственные телеканалы. И они тоже в руках у Путина. Поэтому да, могут быть какие-то игры, интриги, перестановки, но сути режима это пока не меняет.

Я иронически улыбаюсь, слушая рассуждения некоторых аналитиков о том, что следующие шесть лет Путин проведет в поисках преемника.

Не уверен в этом. И не удивлюсь, если Путин пойдёт по китайскому пути. В интервью журналистке NBC, Мегин Келли, он говорил о том, что никогда не менял и не собирается менять Конституцию. Это неправда: некоторые очень важные вещи все же изменились.

Да, формально Путин не был во главе страны, когда срок полномочий президента продлили с 4 до 6 лет, а срок Государственной Думы – от 4 до 5. Но достаточно напомнить, как еще в 2004 году он отказался от выборности губернаторов. К своему стыду, я не уверен, что эта выборность была закреплена в Основном законе. Но в любом случае, отказ от выборности стал одним из важнейших шагов на пути строительства сегодняшнего режима.

Но Путин "хозяин своего слова" – хочу даю, хочу забираю обратно. Сегодня не меняю Конституцию, а завтра меняю. Продолжаем наблюдать.

Евгений Кислев, журналист, телеведущий, для "Нового времени"

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