Страсти Реал - Ювентус, Или почему нельзя было простить Буффона

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

12 апреля 2018, 11:21

Претензии, что вы не увидели пенальти "Роналдо против Буффона" надо предъявлять не судье, а именно Буффону. 

Буффона удалили на последней минуте матча

Люди такие люди. Реал выиграл у Ювентуса, забив пенальти на последних минутах. Пенальти, про который все фаны Ювентуса скажут, что его не было. Просто трудно представить, что надо сделать в штрафной, отрубить голову противнику или достать автомат, чтобы фаны сказали, что пенальти на последних минутах, который забирает у вас вырванную на жилах победу, в которую никто не верил перед начало игры, был чистый.

С пенальти вроде все ясно. Но множество людей кричат, что судья не имел право удалять Буффона. Почему же? Потому что Буффон легенда, это был его последний матч и поэтому нельзя. Простите, это что такое? Есть правила? Есть закон. Если Буффон нарушил, он должен отвечать. И не важно, что он легенда. Его что, за это прощать надо? И не важно, что это последняя минута. Неужели правила на 15-й минуте матча одни, а на последней – другие? Нет же. И значит судья не должен обращать внимания на то, когда сказали. Всем хотелось бы, чтобы Буффон имел шанс отразить пенальти? Ок, а кому-то хочется миллион долларов и он лежит в банке. Что, надо брать пистолет и идти за ним? И не важно, что это последний матч Буффона в Лиги чемпионов. Потому что это совершенно не меняет сами правила. И наказание, которое следует за преступление. Все должны быть равны перед законом и перед правилами. Иначе закон не работает. Или всегда и везде, или нигде. Буффон легенда. Зидан тоже легенда. Но оба они закончили бесславными удалениями. И оба понесли наказание за свои поступки. Не больше и не меньше. Буффон сказал что-то судье такое, что прощать нельзя. И судья его удалил. Согласно правилам. Согласно закону. И претензии, что вы не увидели пенальти "Роналдо против Буффона" надо предъявлять не судье, а именно Буффону. Он взрослый мальчик и сам может отвечать за свои поступки. Он получает миллионы долларов за свою игру и за то, чтобы держать себя в руках. Если он не может сдержать свои эмоции, то это только его проблема. Нет противнее картины, когда толпы украинских футболистов бегают за украинским арбитром и унижают его. А украинский судья все терпит.

Судья был англичанин. И англичане знают, что закон прежде всего. Поэтому все еврооблигации и выпускаются по британскому праву. Поэтому все и доверяют лондонскому суду. Потому что там судят по закону, а не по справедливости, прощая хороших славных парней. Британские элиты не хотят Брекзит, но и отменить они его не могут, потому что для этого нет законных оснований. И да, они пострадают от Брекзита. Но гораздо больше, в долгосрочной перспективе, они пострадали бы, если бы сами разрушили основы своей правовой системы. А разрушает правовую систему именно избирательное правосудие. Украинскую оно уже разрушило. У нас нет судебной системы. И поэтому украинские олигархи судятся друг с другом в Лондоне. И поэтому украинское государство не надеется получить компенсацию от Коломойского и Ко в украинском суде и идет в Лондон. Поэтому мы, очевидно, вынуждены будем заплатить России 3 млрд долларов по еврооблигациям Януковича. Сколько бы Скрипалей Россия не отравила в Лондоне, но Суд Лондона будет руководствоваться только законом. Даже если есть славный парень Украина и плохой парень – Кремль.

Украинцы жалуются, почему мы беднее европейцев. А вот ровно поэтому. Мы не хотим жить по правилам. Стандартная фраза, что "я против коррупции но хочу, чтобы кум порешал, если что" как раз об этом. Мы не соблюдаем законы. И готовы простить другим не соблюдения оных. Очень небольшая разница между украинцем, который кричит, что судья не имел права удалять Буффона в конце игры, потому что он легенда и вообще так не интересно, и тем украинцем, кто готов простить выигрыши в лотерею и подарки от неизвестных лиц на миллионы долларов. Мы считаем, что несправедливо удалять футболиста, которому мы симпатизируем (или симпатизирует весь мир) и не согласны с тем, чтобы наконец включили камеры, которые начали бы присылать нам штрафы. Наша правовая система такая именно потому, что мы считаем, что это нормально. Мы не признаем закон как высшую инстанцию. Мы согласны менять правила во время игры. И мы поэтому такие бедные. Только это отличает цивилизованные и богатые страны мира от всех прочих. Один единственный критерий. В успешных странах работает закон. А странах-неудачниках любят славных парней, не готовы удалять Буффона и все согласны "порешать вопрос". Не по закону, а по духу игры…

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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Роналду Буффон Сергей Фурса Реал-Ювентус
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