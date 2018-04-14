Лучшее оружие против Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

14 апреля 2018, 02:56

Ленину бы понравился Твиттер — там было бы удобно публиковать лозунги: "Миру мир!", "Земля — крестьянам". А вот Путину такой вариант не подходит.

Трамп использует против Путина его же оружие

Американский президент Дональд Трамп стал применять в интересах США любимые инструменты Путина — инструменты ведения "гибридной войны". И "твиттер-дипломатию" можно считать ее частью. Так, в последние дни Трамп публиковал на своей странице в Твиттере весьма противоречивые сообщения по Сирии — это такая тактика, чтобы заставить Россию нервничать.

Ведь, как известно, суть "гибридной войны" состоит не только в ведении военных действий, а в одновременном открытом вооруженном сопротивлении и мирной жизни параллельно с тем, ведении торговли между враждующими странами и так далее.

Так происходит и сейчас в отношениях между Россией и США. С одной стороны, американцы ввели чудовищные санкции против России, Британия тоже, по сути, начала "холодную войну" против РФ, Трамп день и ночь в Твиттере оскорбляет Россию и Путина, называет лучшего друга российского президента — сирийского лидера Башара Асада "животным". А с другой стороны, Трамп приглашает Путина к себе в гости в Вашингтон, идут интенсивные ночные переговоры.

То, как Трамп использует Твиттер в информационно-пропагандистской войне, вписывается в понятие "гибридной войной".

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Вспомните, в Украине на Донбассе в день могло гибнуть 10-15 человек в результате ожесточенной артиллерийской перестрелки, и в то же время Владимир Путин мог выступать и говорить о том, что украинцы и россияне — "родственные народы". Вы представляете такое при Сталине и Гитлере?

Так что всю эту трамповскую персональную войну в Твиттере можно объяснять, прежде всего, тем, что американцы перехватывают инициативу у России и используют инструменты "гибридной войны" против РФ. "Гибридная война" — это когда одновременно идут и противостояние, и дружба народов, торговля, объятия… Вспомните, как на фоне обострения отношений между Россией и США из-за ситуации в Сирии два представителя этих стран в ООН — российский лысоватый Небензя и слегка лохматая представительница США Хейли обнялись в страстном поцелуе. То есть такие объятия происходят как раз в тот момент, когда ракетные, авиационные, космические и морские силы были готовы к конфликту в Сирии. Это — классическое проявление "гибридной войны", и Трамп эти приемы хорошо освоил.

Кроме того, Трамп использует Твиттер, потому что он по-прежнему занимается избирательной кампанией. Впервые в США уже после победы на выборах президент, вместо того, чтобы успокоиться и заниматься внутренними делами, продолжает избирательную кампанию. Чем-то эта ситуация похожа на происходящее в Украине... Для Америки это нечто новое, там такого не бывало. Обычно после выборов все забывали о предвыборной борьбе и работали. Трампу понравилось ведение кампании, в частности, использование Твиттера. Но во время выборов все понимали, что это была кампания. Сейчас же он пытается перенести такой стиль общения в сферу международной политики США.

Сложно сказать, "твиттер-дипломатия — хорошо это или плохо. По крайней мере, в сегодняшний век электроники ничего сказанное не исчезает. Если сегодня ты назвал Асада "животным", а завтра говоришь, что это единственный приемлемый вариант для Сирии, то тогда не понятно, что ты понимаешь под животным, и что ты понимаешь под Сирией. В результате возникает вопрос о компетенции.

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Вообще, Твиттер-сообщения, так сказать, находятся в конфликте с серьезным текстом. Ленину бы понравился Твиттер — там было бы удобно публиковать лозунги: "Миру мир!", "Земля — крестьянам" и т.д. А вот Путину такой вариант не подходит — ему надо очень много слов, чтобы объяснить свою позицию.

Беда в том, что с помощью Твиттера Трамп не может передать серьезный месседж: ни угрозу, ни ласку, ни слова для мобилизации Америки. Нельзя в четырех словах сказать что-то важное. Тем более, когда ты ежедневно меняешь свою точку зрения…

Так что Трамп — самый необычный президент самой большой страны.

Одно можно сказать, "твиттер-дипломатия" не станет популярной среди других мировых политиков просто потому, что другие не ведут бесконечную президентскую кампанию.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"

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Россия США гибридная война Сирия Дональд Трамп Владимир Путин Виктор Небоженко Твиттер-дипломатия
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