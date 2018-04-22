Наша власть - сплошные евробляхеры

Министр Владимир Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги.

Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров. Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.

Евробляхеры поступают в такой же логике. Они минизимируют затраты на обслуживание государства, которое не может им предложить ничего, кроме гемора, ям и унижений. Евробляхеры не хотят платить больше за то, что не получают и не верят что получат гипотетические услуги государства в будущем.

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Однако, государство не порицает Омеляна за то, что он поступает таким образом, но вызывает ненависть к бляхерам, которые действуют в аналогичной логике. И, кстати, действуют не только они, а фактически все население страны.

Эта ситуация иллюстрирует то, что правящая элита демотивирует граждан Украины тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца. Кричит об успехах реформ, но рожает в США, просит затянуть пояса, а сами отдыхают на дорогих курортах или демонстрируют сверхпотребление, кричат о надежности банковской системы, а сами держат тонны кэша в заначках дома. Именно такая демотивация закрепляет и определяет недоверие к государству и чиновникам, а борьба с евробляхерами и другими уклонистами обречена на провал и дальнейшее сползание этого государства к коллапсу из-за его бесполезности для граждан.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего