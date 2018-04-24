Армянская революция: что изменится в Армении и на Кавказе после победы протестующих

Владимир Горбач
политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
24 апреля 2018, 15:01

От новой власти в Армении не стоит ожидать полного разворота от России. Это просто невозможно.

События, которые происходили в Армении на протяжении последней декады, серьезно повлияют не только на эту республику Южного Кавказа, но и на весь Кавказ.

Теперь у Армении появится шанс осуществить не только внутренние преобразования в стране (провести политические реформы, сменить власть). События в Армении также будет иметь геополитическое влияние, поскольку эта страна является участником Карабахского конфликта, и многое в ее внешней и внутренней политике обусловлено этим фактором. Потому, если Армении удастся достичь определенных сдвигов в урегулировании этого вопроса, то это повлияет и на Азербайджан, и на Грузию, и на других соседей.

Так что теперь перед Арменией открываются довольно широкие перспективы для решения этого вопроса. Так, благодаря этой революции Армении удастся сбалансировать геополитическое влияние на нее со стороны России, например, влиянием Западу, в первую очередь, Европейского Союза и даже США.

Однако от новой армянской власти не стоит ожидать полного разворота от России. Это просто невозможно. Геополитически Армения заинтересована в российской поддержке — ей нужно опираться на Россию в противостоянии Азербайджану. Но, тем не менее, у Армении появится шанс и "окно возможностей", чтобы сбалансировать это влияние. Потому что пока российское влияние на Армению является практически монопольным.

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Важно, что протест в Армении проходил относительно мирно, и власть, представленная карабахским кланом, добровольно сдала должность премьер-министра. Скорее всего, дальше будут досрочные выборы, и они существенно изменят политическую сцену Армении. В результате исчезнет монополия карабахского клана — Кочаряна (предшественника Сержа Саргсяна на должности президента Республики Армения, — Ред.) и Саркисяна (преемник Саргсяна на должности президента, — Ред.), который правил в Армении на протяжении, как минимум, последних 15 лет.

Кроме того, теперь откроется "окно возможностей" для влияния на армянскую политику армянской диаспоры, не только российской, но, в первую очередь, западной — американской и европейской. И это, на мой взгляд, это серьезно скажется и на внутренней, и на внешней политике Армении.

Также следует отметить, что в Армении существуют политические силы, которые жестко контролируются Россией (российскими спецслужбами, российским бизнесом, российским капиталом), а есть силы, которые не контролируются Россией столь жестко, но все равно заинтересованы учитывать российский фактор для геополитического баланса Армении в отношениях с ее ближайшими соседями — Азербайджаном и Турцией. Потому Армения в любом случае будет нуждаться в России. Все политики в этой стране, прежде всего, являются армянскими, а точнее — проармянскими. Просто — с разной степенью зависимости от России.

И потому шанс у Республиканской партии или карабахского клана на возвращение к власти будет оставаться. И такое возвращение будет возможно благодаря тому, они мирным путем отошли от власти.  

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Если бы Саргсян повел себя так, как Янукович, и довел бы ситуацию до кровопролития, а в итоге ему пришлось бы бежать из страны, то о перспективах его возвращения к власти в Армении нельзя было бы и говорить. А так, в данном случае может пройти один или несколько электоральных циклов, и ситуация вполне может перемениться. Но ситуация в Армении точно не станет такой, какой она была до этих событий и революции.

Почему Саргсян мирно и добровольно ушел в отставку? Он несколько упустил момент, и революционная ситуация зашла далеко — вероятно, у него притупилось политическое чутье момента и ситуации, потому он затянул процесс. И в такой ситуации, думаю, его ближайшие соратники сочли, что еще не поздно мирным путем отдать власть и остаться жить в Армении, и что добровольная отставка Саргсяна будет наиболее оптимальным для всех вариантом. Вероятно, они исходили из чисто рациональных соображений и реалистичной оценки ситуации в стране.

Тот способ пролонгации личной власти Саргсяна, который был реализован в Армении, не устроил абсолютное большинство армянского народа. Эта технология передачи власти не сработала. То, что сработало в России — передача власти от Путина Медведеву, когда последний был президентом один срок, не сработало в армянском обществе.

Армянское общество показало себя как весьма свободолюбивое, самоорганизованное и способное на сопротивление и протесты. Оно продемонстрировало все задатки, необходимые для того, чтобы в Армении со временим установилась современная развитая демократия. И таким путем армяне будут двигаться в ближайшие несколько избирательных циклов.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для "Главреда"

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