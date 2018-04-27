Закат звезды Суркова и возвращение Добрянски: что это значит для Украины

В России происходит закат политической звезды Владислава Суркова, который был инициатором и разработчиком проекта создания "Новороссии" за счет оккупации регионов Юга-Востока Украины. После провала этого плана и резкой реакции Украины, и Запада, повлекший за собой массированный санкции и международный бойкот политики Кремля, Сурков неожиданно для всех, в своих статьях, заговорил о поиске третьего пути и гибридного сосуществования России с миром (Россия как геополити ческая "полукровка").

После четырехлетних безуспешных попыток втянуть силой Украину в Россию, Кремль разочаровался в Суркове, который до этой авантюры функционировал довольно успешно. Его политические шансы в Кремле резко падают. Окружение Путина сейчас ищет не тех, кто может вовлекать Россию в агрессивные авантюры, типа нападения на Украину, а тех, кто умеет обороняться и защищаться от нарастающего западного давления. И, сейчас, не сумев добиться своих целей в Украине, Сурков вдруг заговорил о скорейшей геополитической изоляции России, как историческом шансе и даже национальной идее ("Россия - осажденная крепость").



Читайте также: Запад устал играть с Путиным в его любимую забаву - "гибридную войну"

В тоже время в США заговорили об возвращении в большую политику авторитетного и опытного дипломата Пол Добрянски - американки украинского происхождения, не скрывающей своей веры в Украину. Можно не сомневаться, что в случае своего высокого назначения в руководство Госдепа, Пол Добрянски сделает все, чтобы США оказали интенсивную военно-политическую и дипломатическую помощь Украине в деле продвижения реформ, освобождения ее от российской оккупации, борьбе с коррупцией и исторической зависимости от России.

Если она станет вторым человеком в Госдепе, то мы получим, с одной стороны, преемственность американской политики, а не ее "шараханье" из стороны в сторону в украинском вопросе. А с другой стороны, длительная ориентация США на демократической развитие Украины, теперь будет сочетаться с жестокими и решительными мерами по очищению нашей страны от коррупции, ускорению реформ и ликвидации последствий российской агрессии в Украине.

Пол Добрянски слишком хорошо знает нашу страну, чтобы позволить "водить себя за нос" сладкими речами и пустыми обещаниями наших политиков. Тем более, что, наверняка, времени для выполнения свой " украинской миссии" у не будет не много.Ведь президент США Трамп- жесткий политик, требующий результатов. А сочетания работы "группы Волкера" по интернализации миротворческого процесса на Донбассе с ресурсами Госдепа США и "украинской компетенцией" Пол Добрянски позволит сдвинуть с мертвой точки прогрессивные процессы в Украине и сделает жизнь наших политиков сложной и опасной. Слишком долго они врали не только украинскому народу, но и Вашингтону.

Виктор Небоженко, политолог, социолог

