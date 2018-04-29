Не "прослушка" для НАБУ, а перепись населения

Андрей Головачев

политический эксперт

29 апреля 2018, 21:37

Различные косвенные методы показывают, что нас осталось где то всего 30-32 млн человек. Остальные просто исчезли: кто умер, кто уехал навсегда.

Когда МВФ одним из условий выделения очередного транша Украине ставит требование предоставить НАБУ право "прослушки", это выглядит, мягко говоря, нелепо. С точки зрения логики НАБУ, разумеется, должно получить такое право и не бегать каждый раз за разрешением к такой одиозной организации, как СБУ. Обращаться в СБУ -это все равно что носить воду в дуршлаге. Но это не дело МВФ заниматься реформой правоохранительной системы Украины - МВФ, по уставу, должен заниматься макроэкономической стабилизацией страны-реципиента.

Но на Западе уже давно плюнули на Устав МВФ, когда дело касается Украины и поручили главному финансовому банку планеты заниматься всеми вопросами реформирования Неньки. Наверное это правильно, потому что, если действовать строго по Уставу, то всякое кредитование Украины со стороны МВФ должно быть прекращено по причине отсутствия какой либо гарантии возврата Украиной кредитов. Точнее, все понимают что кредиты никогда не будут возвращены, если МВФ не возьмется за все вопросы реформирования Украины, включая и право" прослушки" для НАБУ. Как говориться, нет правил без исключения, тем более, что кроме как рублем, - точнее долларом, - украинские власти уже ничем не подвигнуть к реформам. А доллары готов давать Украине пока только МВФ, а все остальные крутят пальцев у виска.

Но, если уж МВФ так взялся за реформирование всего и вся в Украине, то я бы ему настойчиво рекомендовал сейчас заниматься не "прослушкой" для НАБУ, а потребовать от Гройсмана провести перепись населения. Это значительно важнее сейчас для МВФ, который никак не может свести бюджет для Украины. На сайте МВФ по прежнему указывается. что численность населения УКраины составляет 42 млн чел. Берет он эти данные из Госстата Украины, а Госстат пользуется данными... последней переписи населения еще 2001 г.! С тех пор переписи больше не было.

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Различные косвенные методы, например, по потреблению хлеба, показывают, что нас осталось где то всего 30-32 млн человек. Остальные просто исчезли: кто умер, кто уехал навсегда. А государственные затраты, численность чиновнического аппарата, социальные программы и т.д. по прежнему планируются из расчета что нас 42 млн. То есть, в бюджете планируют государственные расходы на 10-12 млн "мертвых душ". Это численность населения таких стран, как Швеция, Венгрия, Бельгия , Португалия, Греция, Австрия и др. Разумеется, большая часть средств, выделяемых на эти "мертвые души", разворовывается. Вот это масштаб! Гоголевский Чичиков с его парой сотен мертвых душ, скупленных у Собакевича и Коробочки, это просто мелкий жулик по сравнению с нашими " дельцами от бюджета".

Перепись населения никто проводить не хочет. И по финансовым причинам - это понятно. И по моральным - сказать правду о том сколько нас осталось ни одна власть не желает.

Но хуже другое. Даже если МВФ и сможет настоять на проведении переписи населения, добиться истиной цифры он не сможет. Чиновники все равно нарисуют ему цифру в 39-41 млн человек. И МВФ будет вынужден проглотить эти данные , так же как он глотает данные об инфляции в Украине, которые ему рисует все тот же всесильный Государственный Комитет Статистики Украины.

В рамках существующей унитарной финансово-бюджетной модели Украины изменить ситуацию с приписками мертвых душ и воровством бюджета невозможно. Сколько бы МВФ не копался в наших затратах, пресечь масштабное воровство он будет не в состоянии. Денег всегда будет не хватать и МВФ будет постоянно настаивать на введении новых налогов, повышении тарифов и сокращении социальных программ там, где это уже неразумно. 

Единственный выход из той петли, которая затягивается у всех нас на шее,- это отказ от централизованной финансовой системы и переход к реальному самоуправлению, где все налоги и вся социальная ответственность передаются из Киева в регионы.

Есть такое ощущение, что если наши чичиковы сами добровольно не отдадут деньги регионам, то последние заберут их силой. Это и будет новым рождением Украины и будут его делать люди отнюдь не в белых перчатках. А МВФ с его потешным требованием "прослушки " для НАБУ в этот момент будет скромно стоять в сторонке и печально списывать с Украины свои кредиты.

На все про все - не более 5-6 лет, потому что "реформы" идут такими темпами, что ряд областей (например, Сумская, Черниговская и др) уже полностью деиндустриализировались и вернулись к натурально-аграрному укладу жизни.

Андрей Головачев, политический эксперт

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МВФ перепись населения НАБУ Андрей Головачев
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