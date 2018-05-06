Путин - не на шесть лет. Он уже навсегда

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

6 мая 2018, 14:55

Эту власть уже не сковырнуть. Надо сберечь себя до того момента, пока она сам не сожрет себя.

Задержания на акции «Он нам не царь»

О-хо-хонюшки... Все, кто вышел сегодня - офигенные молодцы. Вы правда молодцы, друзья мои. Если бы я был сегодня в Москве, я бы, наверное, уже не пошел. Не нашел бы уже в себе мужества. Я устал год за годом бессмысленно получать звездянок, кататься в автозаках и сидеть в каталажках. А вы нашли. В очередной раз. И вышли. Молодцы. В России для этого действительно требуется мужество.

Но, братцы мои. Пожалуйста. Уехать еще двум десяткам человек на тюрьму на пятерочку - это не наша цель. Наша цель теперь - дожить до девяноста лет и умереть свободными и здоровыми, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на "Абрамсе" посреди Тверской.

Потому что Путин - не на шесть лет. 

Совсем не на шесть. 

Он уже навсегда. 

А отбитые почки, выбитые нагайкой зубы, полученный в тюрьме гепатит и туберкулез - совсем не та цена, которую надо платить за показанную фигу. 

Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками. Потому что сто тысяч демонстрантов действовать не готовы. А несколько сотен казаков - готовы. Избивать, убивать, вешать. Они готовы. 

Что сегодня и было продемонстрировано. 

Это уже зачатки гражданской войны и в этой гражданской войне на сегодняшний день побеждаете опять не вы.

И это совсем не то соотношение цены-качества, которое можно было бы назвать приемлемым.

Все, кто подозревает, что он сегодня засветился - уезжайте. Кто подозревает, что он может быть на фотках, где дергает космонавтов за бронежилет, отталкивает от избиваемых, пытается защитить избиваемых - ложитесь на дно или уезжайте. 

Потому что оказать действенное сопротивление вы не можете. Отстоять свою свободу вы не можете.

Он здесь царь.

Сорри, но такова объективная реальность. 

А собирать вам еще годами деньги на поддержку в тюрьме - уже нет ресурсов.

Даже полгода-год в тюрьме могут сломать вам жизнь навсегда. Просто поймите это. НАВСЕГДА. Пару недель в камере с гепатитчиками - и вы НИКОГДА больше не будете прежним полноценным здоровым человеком. Всю оставшуюся жизнь. 

Вы молодцы. Вы мужественные люди.

Но все таки гордо отправиться в тюрьму под фотографии "на миру и смерть красна", чтобы выйти оттуда больным и изломанным - это уже бессмысленно.

Эту власть уже не сковырнуть. 

Пока она сама не сожрет себя.

А она сожрет. 

Сберегите себя до этого момента.

В России надо жить долго.

Аркадий Бабченко, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия митинг протесты Алексей Навальный акции протеста Аркадий Бабченко Он нам не царь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять