"Он нам не царь", или Как Путину испортили настроение перед инаугурацией

Акции протеста в России, которые в этот раз проходили под названием "Он нам не царь", могли повлиять разве что на настроение Владимира Путина перед его инаугурацией. Поскольку никаких более серьезных последствий они не имели: никого не свергли, никого не убили и т.д. Да и количество людей, которые вышли на проест в России, было несопоставимо ни с украинскими майданами, ни с армянскими протестами.

У Путина есть поводы серьезно напрячься по поводу протестов. И, если судить по количеству людей, которых задержали в ходе акции, он действительно напрягся. Хотя, казалось бы, за Путина проголосовали 76% населения, абсолютное большинство граждан России считают, что Путин замечательный… Путин уверен, что он все делает во благо России, и ему не ясно, почему находятся какие-то отщепенцы, которые не рады его делам и выходят протестовать.

То есть, если учесть, что на акциях "Он нам не царь" было задержано свыше тысячи человек, и, если верить сообщениям о том, для разгона протестующих была задействована рота снайперов, то это выдает неуверенность российской власти. Она боится несимметричного воздействия.

В целом, акция протеста была достаточно яркой. Она показала, что Навальный, который был главным автором акции "Он нам не царь", сохраняет за собой имя оппозиционного политика номер один в России. И это для Путина тоже повод серьезно напрячься из-за возможных серьезных проблем в будущем. Но пока Путин считает, что он бессмертный, что он навсегда.

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Почему Навального задержали в ходе этой акции протеста, но очень скоро отпустили? Формальная причина состоит в том, что Навального просто не за что держать под стражей, ему нечего инкриминировать. Ведь, по сути, Навальный ничего не успел сделать на акции, как его превентивно задержали. Если бы он хоть куда-то успел дойти и что-то сказать, то ему можно было бы дать его традиционные 15 суток. А тут — вообще не за что.

В окружении Путина борются две стратегии действий в отношении Навального. Одна из них направлена была на то, что Навального нужно устранить от важных процессов, как это и произошло во время президентских выборов. Другая говорила о том, что рейтинг Путина достаточно высок, поэтому Навального нужно было допустить к выборам, и тогда бы Путин набрал свои 76% в честной борьбе, а не в ситуации, когда всех конкурентов устранили. Эти две стратегии по-прежнему существуют в окружении Путина, и пока что побеждает та, которая говорит о том, что Навального нужно не замечать и максимально изгнать из политического пространства.

Так что, в общем-то, логично, что Навального отпустили. Если бы его задержали, то начались бы более серьезные процессы. Вспомните оперу Даргомыжского "Русалка", где были слова: "Не к добру на свадьбе нашей песня грусти раздалась". Казалось бы, Путин — триумфатор, у него такая радость, он в пятый раз становится руководителем государства, а тут вдруг он бросает в "темницу" Навального… Этот сюжет раскрутили бы все мировые СМИ, которые только существуют, и тогда легитимность Путина была бы подорвана на ровном месте. Поэтому то, что Навального отпустили — это достаточно грамотная стратегия.

Кроме того, на этот раз к разгону участников акций протеста были привлечены казаки, и их действия были достаточно жесткими. Сейчас не понятно, то ли это были действительно казаки, то ли это были ряженые. Я на фотографиях заметил форму с синими околышами Терского казачьего войска. Но, в любом случае, это позор для настоящих российских казаков. Такие действия — стыд для казачьих войск, форма которых была использована людьми, которые занимались разгоном. Стыд и в том, что они не отмежевались от этих акций.

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В Украине эти люди называются "титушками", а в России — казаками. Разница в том, что "титушки" — это гопники, непонятные люди с непонятным социальным статусом, которых за деньги нанимают. А казаки сами готовы наняться и бороться с "врагами отечества" и "врагами государя". И та слава, которая была у российского казачества до революции — очень жестких "разгонятелей" разных социальных и политических митингов, сейчас вновь возвращается. Конечно, каждый сам выбирает, чем ему гордиться.

В любом случае, есть повод проверить юридический статус этих людей и их действий, действительно ли они имели право быть привлеченными для охраны общественного порядка. В России есть такая юридическая возможность. Но этим могут заниматься не кто попало, а конкретные люди.

Так что казаки — это российский вариант "добровольных титушек", совершенно ужасный для имиджа казачьих войск.

К слову, именно казаки, или ряженые под кубанских казаков, участвовали в "отжиме" Крыма, а люди, идентифицирующие себя как донские казаки, живущие на территории Луганской области, воевали и продолжают воевать за "ЛНР". Все это — тяжкий удар по имиджу российских казачеств.

Андрей Окара, политолог, в комментарии специально для "Главреда"