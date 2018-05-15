Путин приготовил закон, который упрячет его и Ко за решетку

Андрей Зубов

российский историк

15 мая 2018, 06:57

В России хотят наказать тех, кто навлечет на страну санкции.

В понедельник очень торжественно председатели обеих палат Российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры четырех думских фракций и два вице-спикера Думы внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций, наложенных на РФ иностранными государствами и международными организациями.

Торжественно-величественная форма внесения законопроекта говорит о том, что его инициатором и куратором является сам Путин, не иначе.

Дополняющий 20 главу УК статьей 284.2 законопроект предполагает две новеллы. Первая наказывает за исполнение санкций, вторая – за действия, которые могут вызвать их введение.

Что касается первой новеллы, то она будет, понятно, просто еще одним способом выборочной порки бизнеса. Своих трогать не станут, вызвавших гнев – будут штрафовать и сажать в тюрьму по полной. Доказать же, почему та или иная компания отказалась от сделки – из боязни попасть под санкции или по коммерческим соображениям – практически невозможно.

Но значительно интереснее вторая новелла. Господа, узурпировавшие власть, простодушно думают, что теперь они смогут засадить за решетку любого критика их режима, так как любая критика может быть интерпретирована, как подсказка Западу ввести новые санкции. Возможно, они что-то даже попытаются сделать в этом направлении и тем самым как раз и навлекут на себя новые санкции без какой-либо подсказки.

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Но никто в мире не забыл, что санкции введены за аннексию Крыма, за неисполнение Минских соглашений, за убийство Магнитского, за потворство и всецелую поддержку режимы Асада в Сирии, за тайную поддержку ядерных программ Ирана и Северной Кореи, за хакерские попытки вмешательства в президентские и парламентские выборы и референдумы по всему миру. Все это делалось по решению главы режима РФ Путина при полном содействии всех тех лиц, которые инициировали нынешний законопроект. Так что закон этот в первую очередь бьет по ним. Это они навлекли на Россию санкции, остановившие развитие экономики, обваливающие рубль, побуждающие людей к бегству из "осажденной крепости".

Этот закон очень еще понадобится. Когда нынешний режим отправят на свалку истории и законы принятые нелегитимной властью будут приостановлены в действии, действие этого закона во второй его новелле ни в коем случае нельзя будет останавливать. Те, кто своими безумными, авантюристическими, совершенно непрофессиональными действиями навлекли на Россию санкции, должны будут заплатить положенные ими самими штрафы и сесть в тюрьму, на ими самими определенные сроки. Унтер-офицерская вдова собирается поработать в области законотворчества.

Андрей Зубов, российский историк

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санкции Владимир Путин Андрей Зубов
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