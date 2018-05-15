Аваков сделал Порошенко прямой намек

Недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его министерство начало разработку плана мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей. По словам министра, план должен быть готов уже летом этого года. План будет охватывать два этапа: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление на них конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что освобождение оккупированных территорий Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

Согласно плану министра МВД, в начале операции на неподконтрольных украинскому правительству территориях необходимо сформировать переходную администрацию. После этого в Украине должен быть принят закон об амнистии, который должен касаться всех, за исключением совершивших тяжкие и военные преступления. Также должен быть принят закон о коллаборантах.

Сценарий освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской, предложенный Аваковым, вполне можно считать стартом его участия в президентских и парламентских выборах.

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Аваков хотел показать Петру Порошенко, что в Украине остаются два центра влияния - и несмотря на низкие рейтинги Народного Фронта, БПП следует считаться с союзниками по коалиции. В частности, то, что НФ имеет собственный план разрешения ситуации на востоке Украины. При этом Аваков - один из силовых министров, который располагает реальными рычагами влияния, ему подчинен ряд военизированных структур.

Обращает на себя внимание то, что Аваков назвал Горловку, с которой он предлагает начать поэтапное освобождение ОРДЛО. Нынешняя дислокация ВСУ позволяет говорить о том, что при наличии политического решения Горловка действительно может быть освобождена.

Это прямой намек Порошенко, что освобождение оккупированных территорий зависит не от командующего Объединенного оперативного штаба Наева, а непосредственно от президента. К тому же, Горловка - крупный промышленный город, и его переход под наш контроль означал бы существенное изменение тактики и стратегии вооруженного противостояния с Россией.

Примечательно, что Порошенко в свою очередь успел заявить о взвешенном и ответственном (а не авантюрном) подходе к освобождению оккупированных территорий, который требует больше времени.

"Мы обязательно победим... Иной ценой, иным способом, иными средствами. Не только военными, не только оборонительными, но и политико-дипломатическими", - заявил он.

Озвученный Аваковым план освобождения ОРДЛО следует рассматривать как политическое заявление, которое, кстати, коррелирует с настроениями общества. Хотя введению миссии ООН он не противоречит, основной акцент в нем явно будет сделан на Нацгвардии и МВД. Его можно рассматривать и как сигнал Западу, что есть другие варианты развития ситуации и альтернативы Минским соглашениям.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"