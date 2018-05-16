Война с Россией может затянуться на десятилетия

Специальный представитель президента США Курт Волкер прибыл на Донбасс, чтобы оценить ситуацию в регионе. О том, когда и при каких обстоятельствах может пройти встреча Волкера с российским представителем по украинскому кризису Владиславом Сурковым по-прежнему ничего не известно.

Более того, не известно останется ли вообще Сурков на посту помощника президента России. Вполне возможно, что у Волкера будет новый партнёр по переговорам. Если только вообще этот новый партнёр будет эти переговоры вести. Потому что пока что российская сторона демонстрирует очевидное нежелание о чем-то разговаривать с американским представителем. И Волкеру в отсутствие переговорного процесса приходится скорее имитировать активность. Это действительно непросто - вести переговоры с тенью.

И переговоры с тенью - это отнюдь не проблема только Курта Волкера. Встреча руководителей Германии, Франции и Украины без президента России - тоже своеобразные переговоры с тенью. Потому что для того, чтобы "нормандский формат" работал, важно присутствие в этом формате президента России. Потому что для достижения результата российско-американских консультаций по Донбассу необходимо, чтобы эти консультации хотя бы происходили.

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Но и это не гарантирует успеха. Прав бывший американский дипломат Майкл Карпентер, который считает, что тот же Сурков имитировал переговоры, когда встречался с Волкером. А до этого - когда встречался с Нуланд. Новый этап в развитии донбасского кризиса состоит в том, что Россия просто больше не хочет ничего имитировать. Кремль утратил интерес к имитации консультаций по Донбассу, у него много других полигонов для имитации - от Ирана до Сирии. И играть на этих досках сегодня Путину намного интереснее. А Донбасс - пусть себе тлеет, пусть разлагает Украину.

Вывод из этого очень прост. Нам необходимо и далее поддерживать диалог с США и Европой по Донбассу. Нам необходимо настаивать на продолжении давления на Россию. Нам необходимо модернизировать армию и настаивать на поставках современного вооружения.

Но одновременно нужно понимать, что мы вступили в фазу затяжного конфликта с Российской Федерацией. Счёт уже идёт на годы. А может пойти на десятилетия.

Виталий Портников, журналист для Espreso