Европу впереди ждет ад

Шок, который два месяца назад после выборов в Италии, испытали Евросоюз и брюссельская бюрократия, сменился еще большим шоком. Две популистские партии - крайне правая партия "Лига Севера" и лево -радикальная партия антиэстеблишмента "5 звезд" - объявили, что намерены создать коалицию.

Более комичного союза трудно было даже выдумать. Союз ужа и ежа! Это как если бы Симоненко и Тягныбок вместе образовали коалицию! Однако, обе партии объединяет одна пламенная страсть - неприязнь к нынешнему Евросоюзу. И на этой платформе две полные противоположности нашли общий язык. Бедная Италия! Она идет в разнос и путь ее во мраке!

Под давлением президента Италии Серджо Маттареллы, обе партии нехотя отказались от своего главного предвыборного обещания - провести референдум о выходе Италии из ЕС. Однако, в проекте коалиционного соглашения будущие партнеры записали, что выступают за разработку юридического механизма выходы страны из монетарного евросоюза без выхода из состава ЕС.

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Напомним, что сейчас нет такого механизма и страна, которая желает выйти из зоны евро, должна автоматически покинуть и ЕС. Кроме того, право- лево- популистские партии выступают за пересмотр всех основополагающих документов ЕС, и в частности, самого главного - Маастрихтского Договора. Ну, это вообще уже покушение на самое святое, на Библию ЕС.

Изрядно попугав еврочиновников, сладкая парочка скромно попросила ЕЦБ списать Италии часть госдолга в размере 250 млрд евро. А чтобы просьба выглядела совсем убедительно в коалиционное соглашение вписали требование к ЕС отменить все санкции против России.

Итак, фронт проблем в ЕС продолжает расширятся. К авторитарным националистическим режимам в Польше и Венгрии, доминированию правых популистов в Австрии, Брекситу, распадающейся Испании, обанкротившейся Греции, бастующей Франции, еще добавляется впавшая в слабоумие Италия, где уже более 50% граждан признались, что в случае проведения референдума , проголосовали бы за выход из ЕС.

Впереди Европу ожидает ад!

Андрей Головачев, политический эксперт