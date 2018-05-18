Процесс фашизации России стремительно набирает обороты

В апреле месяце я написал, что в условиях санкций, которые будут только ужесточаться, российская экономика неизбежно будет превращаться в экономику фашистского типа. Многие тогда не согласились с этим прогнозом, однако процесс фашизации российского государства и общества стремительно набирает обороты.

Известно, что для фашизации общества недостаточно иметь только одного внешнего врага. Обязательно должен быть определен и внутренний враг (и). Внешний враг в России уже давно известен. Это Запад и в первую очередь США. Недоставало врага внутреннего. Но теперь и эта задача решена. Государственная Дума России в первом чтении приняла закон, который вводит уголовную ответственность против тех соотечественников, кто лоббируют введение санкций против своей страны, отдельных ее граждан или содействуют исполнению санкций США.

Учитывая,что вся российская оппозиция Путину пасется в посольстве США или постоянно летает за океан, в Госдеп США с целью лоббирования тех или иных санкций против России, то можно не сомневаться, что вся эта братия вскоре будет объявлена врагами народа и будет либо быстро выдавлена из страны, либо отправиться в места не столь отдаленные.

Но этим дело не ограничится. Любой банкир , который рискнет отказать в кредите компании, которая находится под санкциями США, будет иметь все шансы сменить костюм тройку на полосатую робу. Да и вообще любой чудак , который у себя в ФБ пикнет по поводу санкций против России что -то одобрительное, вполне может получить повестку от ФСБ. Но таких скоро почти не будет. Российское общество ответит на новые санкции тем, что еще больше сплотиться вокруг своего вождя. Жизнь станет еще помпезнее и еще торжественнее.

Андрей Головачев, политический эксперт