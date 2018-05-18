Опасные разговоры о крымскотатарской автономии

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse"

18 мая 2018, 15:09

Если эта автономия будет оформлена законодательно, мы вернемся к истокам "русской весны" и разговорам о федерализации Украины.

Расставлю сразу все точки над "і": я не поддерживаю идею создания национально-территориальной автономии крымских татар. Прежде всего, по причине того, что это просто не вовремя и некстати.

К дискуссии о целесообразности создания крымскотатарской автономии мы сможем вернуться только лишь после того, как будет возобновлен суверенитет Украины над Крымом. В данный момент все заявления на эту тему со стороны политического руководства страны ориентированы на заигрывание с Меджлисом крымскотатарского народа, не более того. К тому же, если крымскотатарская автономия, как сейчас говорится, будет создана в Херсонской области, вблизи Перекопского перешейка, то это лишь увеличит напряжение в обществе и может привести к смещению акцентов.

Поэтому я убежден, что к этому вопросу нужно возвращаться уже после того, как будет восстановлен суверенитет Украины на оккупированными территориями.

Кроме того, создание крымскотатарской автономии спровоцировало бы проблемы и неприятные дискурсы для власти в других регионах страны, в частности, на Закарпатье и на Буковине. Этот шаг может создать опасный прецедент. Да, звучат аргументы о том, что крымские татары — это коренной народ Крыма… Но ведь, если появится одна автономия, то начнутся спекуляции со стороны украинских венгров и румын. Встанет вопрос: если мы предоставляем автономию крымским татарам, то чем хуже венгры или румыны?

Это очень деликатная тема, которой, на мой взгляд, лучше вообще не касаться сейчас, потому что эта дискуссия породит какие-то выступления националистов, спровоцирует нездоровые обсуждения и акции. Да и у крымских татар тогда исчезнет мотивация работать над возвращением Крыма…

Кроме того, появление крымскотатарской автономии вообще выходит за рамки унитарного государства. Если эта автономия будет оформлена законодательно, мы вернемся к истокам "русской весны" и разговорам о федерализации Украины. Какая может быть автономия, если Украина — унитарное государство, и это закреплено в Конституции?

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Еще один важный момент. Вспомните, в 2014-2015 годах шли разговоры о том, что эту крымскотатарскую автономию нужно оформить возле Геническа, чтобы она находилась на границе с Крымом. Однако я уверен, что этого делать не стоит, поскольку это создаст напряженность для местного населения. Я не раз общался с активистами и представителями местной власти в Херсоне — позиция одна: они против этого.

Как могут действовать приверженцы идеи создания крымскотатарской автономии, тем более, учитывая слова Ленура Ислямова о том, что, если в этом направлении ничего не будет делаться властью, у стен Верховной Рады может появиться не такой палаточный городок, как был "Михо-Майдан"? Да, крымские татары могут прибегнуть к радикальным действиям в попытках добиться своего. Однако это вполне справедливо можно будет считать попыткой расшатать внутреннеполитическую ситуацию. Если случится то, о чем говорил Ислямов, эти действия могут рассматриваться как попытка подрыва государственного суверенитета и расшатывания ситуации, попытка подрыва стабильности и безопасности. Да и сам Ислямов, к слову, является весьма неординарной фигурой с неоднозначной репутацией… К тому же, в самой Украине нет никакого ущемления прав крымскотатарского народа или гонений на крымских татар.

Попытка создания крымскотатарской автономии — это шаги отдельных активных представителей крымскотатарского народа, у которых есть определенные политические амбиции. Ведь понятно, что, если будет создана автономия, это будет предусматривать и создание местной администрации, руководящих органов, правительства, государственных институций, которые будут перетягивать на себя часть суверенитета.

В итоге, все это может стать неприятным прецедентом и запустить "эффект домино". Это очень опасно.

Лучше бы крымские татары направили свои действия в какое-то международное русло: активизировали диалог с зарубежными партнерами, начали действовать на зарубежных площадках и проводить информационно-разъяснительную работу за границей и т.д. А не пытались бы дестабилизировать ситуацию. Я рассуждаю исключительно с точки зрения государственности.

В любом случае, не сложно предугадать, что сейчас с крымскими татарами будут заигрывать Тимошенко и представители других политических сил, спекулируя на идее об автономии, потому что грядут выборы, и каждый будет что-то обещать, заигрывая с татарами. Однако все это не должно идти вразрез с государственными интересами.

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра "Дом демократии", специально для "Главреда"

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