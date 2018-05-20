Уже даже не пешка: Запад договаривается с Россией об Украине без Украины

Украина не была полноценным геополитическим игроком — вынужденная сдача ядерного оружия, которое мы не могли самостоятельно ни применить, ни даже хранить, тому подтверждение.

Но после "оранжевого", а особенно после Евромайдана Украина претендовала на достаточно самостоятельную фигуру. "Великий дипломат Порошенко" привел к тому, что мы уже и не фигура, и даже не игровая доска, а так, отдельная клеточка на ней где-то в уголке.

Именно поэтому Ангела Меркель самостоятельно летит в Сочи разговаривать с Владимиром Путиным, в том числе, и об Украине. А перед этим она говорила об Украине с Дональдом Трампом. Порошенко — да, вызывали в Германию к фрау Меркель, но только чтобы напомнить о его клятвенных обещаниях, сделанных в рамках "минского сговора".



Курт Волкер прибыл в Украину, чтобы тоже напомнить про "минск", а также поделиться тем, о чем они договорились с Владиславом Сурковым по Украине. Договорились, разумеется, без участия Украины.



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Попытки симпатиков Украины, таких, как Михаил Саакашвили, найти для нас реальную внешнеполитическую поддержку, натыкаются на брезгливые гримасы европейской дипломатии — мол, украинцы же сами не в состоянии ясно сформулировать, чего они хотят…

Чтобы добиваться субъектности страны, мало свободно изъясняться на английском и иметь ярд в "слепом трасте".



Надо, во-первых, постоянно предлагать действительно сильные варианты по достижению мира в Украине и ее развитию. Эти варианты должны быть, в том числе, интересны и основным внешнеполитическим партнерам Украины. Но важнее, что они должны быть такими, которые мы в значительной степени способны выполнить сами. То есть, уведомляем партнеров, что намерены делать то и то, и просим нас поддержать. А не умоляем сделать что-то вместо нас, типа силами миротворцев выкинуть российско-террористические войска за госграницу. Тот же Израиль действует именно в таком самостоятельном ключе.



Во-вторых, надо быть независимым политически лидером, которого невозможно одернуть командой "К ноге, а то займемся твоими офшорами!". Именно поэтому постоянно повторяю: государственные служащие (и аффилированные с ними лица!) обязаны хранить сбережения исключительно в национальной валюте в национальном банке. А коррупция в верхних эшелонах власти — фактор национальной угрозы, уничтожающий не только субъектность, но и суверенитет Украины.

Александр Кочетков, аналитик, политолог