Теперь Путин будет держать мир "за яйца" еще крепче

Александр Сотник

российский журналист

24 мая 2018, 16:26

Результаты расследования обстоятельств катастрофы Боинга 777 поставили Путина в один ряд с террористами.

Теперь, после презентации доклада международной следственной группы относительно крушения MH17 на Донбассе, логическим продолжением должен стать Гаагский трибунал над военными преступниками во главе с, прости Господи, главнокомандующим Владимиром Путиным, который, безусловно, несет первичную ответственность за сам факт вторжения российской военной техники на территорию сопредельного государства, после чего и стала возможной эта катастрофа.

Путин – нравится ему это или нет – убил всех, кто летел в лайнере MH17. Теперь он не просто преступник, узурпировавший власть. Он – террорист, убивший мирных граждан. Как теперь ему пожимать руку на саммитах? Как увещевать? Понятно, что политика – искусство обходить невозможные углы, но тут уже – вопрос принципа. Почему Асаду нельзя подавать руки, а Путину – можно? Почему Киму можно (и то – с большой долей отвращения) – понятно: он убивал людей внутри КНДР, но гражданских лайнеров на сопредельных территориях не сбивал.

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С другой стороны, оставление пациента один на один со своей имперской патологией чревато обострением болящего. И если его начнут фигурально "мочить" по всем политическим и этическим направлениям, парень может окончательно распрощаться с "кукушкой". То есть у него появляется лишний мотив для раскручивания ядерной истерии – пусть даже и для внутреннего пользования, но от этого не легче. Путин будет держать мир "за яйца" еще крепче и больнее.

Насколько велико терпение у мировых лидеров? Как долго они позволят военному преступнику "теребить кнопку"?.. И у кого первого сдадут нервы: у коллективного Запада или у трусоватого изгоя, которому теперь-то уж точно нельзя уйти по-тихому (хотя он и не собирался)?..

Вот вопрос, на который каждый нормальный россиянин ждет ответа. Но его пока, похоже, не существует. Есть доклад следователей, есть факты и доказательства. И остервенелая ложь Кремля, которая работает только внутри сумасшедшего дома "Россия".

Александр Сотник, российский журналист

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катастрофа Боинг МН17 Владимир Путин Александр Сотник
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