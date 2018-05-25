Проплаченная встреча Порошенко и Трампа: правда или ложь?

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

25 мая 2018, 06:56

Критики материала ВВС фактически выражают только одно замечание.

Скоро выяснится, была ли на самом деле проплачена встреча двух президентов

Конечно, доверие имеет и рациональную, и иррациональную составляющие. Полностью не склонен идеализировать BBC, но Петра Алексеевича идеализировать просто не могу. И вот как хотите, но вопрос стоит - верить Петру Алексеевичу или BBC?

И я понимаю, что будут такие, которые выберут Петра Алексеевича. Кто из убеждений, кто из чувства обязанности, кто из предчувствия месячной зарплаты.

Почему лично я выберу BBC?

Автор материала об оплате встречи Порошенко с Трампом в 2017 году - журналист BBC Paul Wood. Даже беглый обзор его журналистской деятельности позволяет сделать вывод о его квалификации, навыках, осознании ответственности за свою работу.

Критики материала ВВС фактически выражают только одно замечание - в материале не названы имена источников информации.

Не названы. Но на них есть ссылки. И как минимум на два источника, которые могут подтвердить информацию в целом, а также на другие источники, которые могут подтвердить информацию частично, что позволяет реконструировать события. Называть их ВВС не обязана. Представьте себе, что будет с этими источниками в украинской власти, если ВВС обнародует имена? Думаю, что представить нельзя.

А вот представить, что ВВС обнародовало такого рода обвинения (а это не просто информация, а обвинения, поскольку по меньшей мере в действиях одного фигуранта - адвоката Трампа Коэна являются действия, которые могут быть квалифицированы как уголовное преступление), где втянутыми могут быть двое глав государств, не имея подтверждений, и не зная источников, - в это я не верю. Миллионы фунтов стерлингов подобными изданиями тратятся на юридические службы, которые оценивают риски получить судебный иск от администрации президента Украины.

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А вот Петра Алексеевича я выбрать не могу. Уж больно похож на него человек, который описан в публикации ВВС - амбициозный, тщеславный, лукавый. Именно таким должен быть президент, который готов платить из-под полы за встречу с другим президентом. А амбиции о встрече у него были. И именно встреча, переговоры, а не фотографирование. Понимаем даже почему - был у него перед этим очень смешной инцидент фотографирования с Обамой. И, очевидно, очень уж хотелось выглядеть триумфатором.

Поэтому лично я готов поверить, что материал ВВС правдив.

В конце концов выяснится все очень легко. Без верю-не верю Порошенко или ВВС. Очень скоро всплывет основополагающий факт обсуждаемой публикации - проплата адвокату Трампа. Если ее не было, то ВВС действительно опубликовала ложь.

Но если та или какая-то очень похожа оплата существует, то ....То начнется то, ради чего, возможно, публикация и возникла.

Хотя источники информации, как я уже отметил, названы украинские, не исключено, что утечка произошла совсем в другом месте, совсем в другом государстве. Предполагаю, что натолкнуть журналиста "копать" эту тему могли те, кому сам по себе Порошенко совсем неинтересен.

Вот, например, спецпрокурор Мюллер подбирается к Трампу с помощью его окружения. Ему эта публикация, вполне возможно, создаст необходимые основания для процессуальных действий против господина Коэна. Если Коэн получал деньги за подобные услуги, и не зарегистрировался как лоббист, то он нарушил законы США. И цена такого нарушения - тюремное заключение. А как мы видим, прокурор Мюллер достаточно искусно заключает с подозреваемыми соглашения об иммунитете в обмен на предоставление информации. А то, что "решала" президента США адвокат Коэн знает очень много о белье нынешнего хозяина Белого дома - это уже не подлежит сомнению.

Поэтому у защитников Порошенко остается только одна тема - морально/аморально. Мол, даже если платили, то это невысокая цена за "джавелины", позицию США в отношении России и общее улучшение атмосферы украинского-американских отношений.

И это правда. Но, как всегда, есть несколько "но".

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Во-первых, настоящий и вымышленный позитив украинского-американских отношений может быть легко разрушен в результате статьи в ВВС, и теперь на годы вперед с украинцами в ​​Вашингтоне будуть встречаться разве что в присутствии следователей из ФБР.

Во-вторых, думать, что весь позитив украинского-американских отношений последних полутора лет является результатом оплаты 400-600 тысяч долларов или действий украинской дипломатии могут разве неисправимые романтики воспитанники школы политологической мысли отечественного МИД.

Нечестно будет лишать наших дипломатов всех лавров - на американском направлении работа ведется серьезная - но и поставки нам "джевелинов", и изменение тональности в диалоге США с Россией вызваны другими факторами. Но это тема для отдельного разговора.

Я хочу сказать лишь то, что каждое преступление во имя "высших интересов" может быть оправдано лишь общим благом. Порошенко свои дивиденды получил - с Трампом встретился.

Получим ли мы, граждане Украины, свои дивиденды в виде решения важных общественных проблем, или после публикации ВВС все получится с точностью до наоборот - это мы вскоре увидим.

Победителей не судят. Но Порошенко пока не победитель.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

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Петр Порошенко Дональд Трамп Богдан Яременко
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