Запад сам виноват в том, что Путин вытирает о него ноги

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 мая 2018, 14:32

Западу приходится, с одной стороны, осуждать Путина - а с другой пытаться договориться с этим неумолимым человеком.

Путин последователен - он циничен, жесток, безразличен к человеческим жизням

Обнародование выводов следственной комиссии, которая занимается расследованием катастрофы малайзийского "Боинга" происходило на фоне сообщений из Санкт-Петербурга о переговорах российского президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Более того, Путину пришлось даже отвечать на вопрос о гибели самолета на пресс-конференции - правитель, который прекрасно понимает степень своей ответственности за совершенное преступление, попытался вначале сделать вид, что не понимает, о чем идёт речь. Как, впрочем, попытался подменить ответ на вопрос о голодовке украинского узника совести Олега Сенцова собственным вопросом о задержании в Киеве российского пропагандиста.

И в этом - очевидное противоречие не в действиях Путина. Путин последователен. Он циничен, жесток, безразличен к человеческим жизням. А вот Западу приходится, с одной стороны, осуждать Путина - а с другой пытаться договориться с этим неумолимым человеком.

Запад не может отказаться от процедуры. Его юристы вынуждены расследовать уничтожение самолета - рано или поздно они объявят имена виновных в этом преступлении и ниточка приведет к Путину и его ближайшему окружению. Его политики не могут закрывать глаза на нарушение путинским режимом международного права.

Нельзя забыть ни о Крыме, ни о Донбассе. И о преступлениях в Сирии тоже нельзя забыть. Конечно, есть бизнесмены, которые хотели бы просто зарабатывать деньги на России. Есть избиратели, которые интересуются только собственным благосостоянием - в этом западный избиратель ничем не отличается от украинского. Но потом по телевизору показывают очередного убитого в Сирии ребёнка - и все меняется.

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При этом западные политики все равно продолжают свои попытки договориться с Путиным. С каждым новым днём своего правления российский президент становится все более "токсичным" и далеким от понимания реальности. Но они все ездят и ездят - то Меркель, то Макрон, то еще кто-то. На что они надеются?

На то, что он очень хочет быть одним из них? Но он считает себя ровней разве что американскому президенту, остальных презирает. На то, что он увидит результат санкций и одумается? Но он видит только цены на нефть. На то, что он прислушается к своим избирателям? Так избиратели, которых обрабатывает лживое путинское телевидение, в восторге от Путина.

Тем не менее, хождение по кругу продолжается. Путин и Макрон вновь подтверждают верность нормандскому формату - на фоне обстрелов Донбасса оккупантами. Путин и Макрон создают совместный механизм в Сирии - хотя ни один такой механизм с другими странами не мешал российской армии и Асаду заниматься истреблением населения.

Это не называется политикой. Это - имитация активности.

С Путиным можно будет разговаривать только после того, как его страна будет полностью изолирована от мировой экономики, его олигархам от Абрамовича до Фридмана запрещён въезд во все страны Запада и пользование услугами всех западных банков, включая швейцарские и израильские, а сам Путин вместе с ближайшими соратниками будет заочно осуждён за уничтожение малайзийского "Боинга". Только тогда Трамп, Макрон или Меркель могут рассчитывать, что он им позвонит с конструктивными предложениями - и то не сразу.

А пока он будет просто дарить своим гостям цветы, водить их в театр и вытирать о них ноги. Они сами содействуют созданию неадекватной картины мира в его голове.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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