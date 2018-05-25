Порошенко и Аваков решились на отмену пакта о ненападении

Андрей Головачев

политический эксперт

25 мая 2018, 16:14

Впереди взаимное удушение кланов.

Когда ровно год назад (24 мая) Порошенко-Луценко вместе с Аваковым провели масштабную операцию по задержанию 23 высокопоставленных налоговиков времен Януковича-Клименко, я написал статью, в которой назвал данное событие знаковым, которое будет иметь драматические последствия для Украины.

Драматические, потому, что Порошенко-Луценко и Аваков своими действиями окончательно и бесповоротно разрушили священный внутриэлитный принцип. Так называемый пакт о ненападении, который означает, что кто бы не приходил к власти, он не имеет права покушаться на жизнь, свободу, активы и деньги предыдущей власти - кто бы сколько не наворовал. Пришел к власти - воруй, но чужое не трогай. На этом принципе держалась шаткая стабильность Украины все годы независимости.

Очевидно Порошенко-Луценко и Аваков решились на демонстративную отмену священного пакта о ненападении потому что, видимо, уже год назад не видели иной возможности выиграть предстоящие выборы. Поэтому статья так и называлась " Рубикон пройден" . В той же статье я предположил, что скорее всего за 10 месяцев до выборов Ю. Луценко начнет пачками подавать представления в ВР на снятие представление со своих политических противников. Это самый простой способ быстро нарастить рейтинг и заодно деморализовать противников. Похоже, что этот процесс как раз и начался. Под каток уже попали Д. Колесников, А, Вилкул, Е. Бакулин, Пономарев, но это далеко не весь перечень и Луценко анонсировал уже новый список.

Читайте также У политиков есть "шлюпка" для эвакуации, но люди обречены идти на дно вместе с кораблем

Приходится признать, что отныне мы уже живем в другой реальности. Обратной дороги уже ни у кого нет. Теперь в украинской политике не действует ни закон, ни внутриэлитный пакт. Начинается игра без каких либо правил, где будет действовать только закон силы. Выборы будут проходить на грани гражданской войны, победители будут получать все, а проигравшие будут сотнями покидать страну, готовясь к реваншу. Это уже происходит, но это пока цветочки.

Собственно, то что клановый капитализм в Украине закончиться именно таким способом, через взаимное уничтожение кланов друг друга, я писал неоднократно. Другого пути у него и не могло быть. Взаимным уничтожением и взаимной дискредитацией кланы расчищают путь для прихода новой элиты.

На наших глазах развертывается заключительная смертельная схватка . Противники вцепились в горло друг друга и уже не разожмут пальцы пока не удушат друг друга. Отойдем в сторону и не будем им в этом мешать.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Петр Порошенко Виктор Янукович Юрий Луценко Арсен Аваков Александр Клименко Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять