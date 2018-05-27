Зачем Трамп посеял хаос в корейском вопросе, и какие это будет иметь последствия

Виктор Константинов

профессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко

27 мая 2018, 06:58

Похоже, у Вашингтона нет четкого представления, что и как делать с КНДР, и это очень опасно для международной безопасности.

Трамп не знает, что делать с КНДР

Дональд Трамп отменил саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который был запланирован на 12 июня в Сингапуре. Эта встреча воспринималась международным сообществом как реальный шанс если не решить корейскую ядерную проблему, по крайней мере, существенно уменьшить уровень угрозы войны на Корейском полуострове, войны, в которой почти наверняка будет использовано ядерное оружие.

Главным следствием отказа американской стороны от проведения саммита является именно потеря этого шанса. Рано говорить, что в новой ситуации переговоры вообще не начнутся. Сам Трамп не исключил принципиальную возможность провести встречу с Кимом. К тому же - что американцы, что КНДР за последний год хоть и говорили о военных сценариях противостояния, но своими действиями убедили - желания начать вооруженный конфликт нет ни у одной стороны. В прошлом году Вашингтон после воздушного удара по сирийскому Шайрату, вроде и был готов к применению силы, но его шаги были такими непоследовательными и нерешительными, что вера в реалистичность угроз Вашингтона применить силу, быстро испарилась.

Сейчас начать такие переговоры и сделать их предметом серьезных, масштабных договоренностей будет намного труднее. По сути, путь к ним придется пройти заново, с самого начала. Ведь выброшено на помойку всю предварительную работу, которая велась в интересах саммита. С тех пор, как американский президент заявил о планах встретиться с северокорейским лидером, на реализацию этой встречи было приложено немало дипломатических усилий. Американцы добились определенного взаимопонимания с Пекином по цели переговоров. Настоящий масштаб компромисса между двумя великими державами остается неизвестным, но очевиден его базис: поддержка со стороны КНР планов добиваться отказа Пхеньяна от ядерного оружия обусловлена ​​согласием американцев предоставить гарантии безопасности КНДР. Достигать компромисса по любому вопросу Вашингтону и Пекину в последнее время становится все труднее. Когда речь идет об одном из центральных вопросов современной международной политики, о корейской проблеме, достижение взаимопонимания становится чрезвычайно сложной задачей. Будут ли в силе старые договоренности, или стороны будут начинать все заново - вопрос. Но, очевидно, новых - и, безусловно, тяжелых - переговоров с Пекином в качестве предпосылки для возобновления контактов с КНДР американцам не избежать.

Читайте также: Первый шаг

Под вопросом также окажется позиция Японии и Южной Кореи. Американские союзники встали на позицию однозначной и всесторонней поддержки политики Трампа. Даже несмотря на то, что эта позиция не до конца соответствует их интересам. В Токио опасаются, что Вашингтон заключит с КНДР новое соглашение, что только снизит уровень напряжения, но оставит неприкосновенным северокорейское ядерное оружие - значит, и опасность ядерного удара, которая для Японии значительно выше, чем для США.

Такое уже случилось на заре международных усилий по урегулированию ядерной проблемы, в 1994 году, когда Билл Клинтон пошел на сделку с Пхеньяном, ставшей лишь имитацией решения проблемы. Сеул согласился сделать ядерную проблему центральной в своем диалоге с северным соседом, хотя для самой Республики Корея повестка дня этих контактов значительно сложнее и масштабнее - она, прежде всего, вращается вокруг вопроса о воссоединении Кореи.

Но даже нынешний междукорейский саммит, лишь третий в истории и первый за более чем десять лет, стал лишь подготовительной фазой к саммиту Трампа и Кима. Южнокорейский президент Мун Дже Ин сознательно пошел на такой размен. Ведь, кроме союзнического долга, он также надеялся, что встреча лидеров США и КНДР позволит существенно уменьшить напряжение на Корейском полуострове - что выгодно Сеулу. Сейчас, после решения Трампа, оба американские союзники будут иметь больше оснований действовать самостоятельно, несмотря на американскую позицию. И такие действия не обязательно будут способствовать созданию атмосферы, необходимой для новых контактов между США и КНДР.

Но проблемы, которые создает отмена саммита, не ограничены ситуацией с переговорным процессом о корейском ядерном оружии. Опять возник вопрос о наличии в Вашингтоне даже не стратегии, а хотя бы просто четкого понимания целей и задач своей политики в отношении КНДР. Ведь с середины прошлого года США более или менее последовательно продвигали идею переговоров и мирного решения проблемы как единственный приемлемый сценарий. Силовое решение проблемы рассматривалось как крайне нежелательное, такое, к которому могут привести лишь деструктивные действия Пхеньяна. Но сейчас мирный процесс был сорван руками администрации Трампа - заявления американских чиновников об ответственности Пхеньяна не имеют никакого смысла, ничего принципиально нового или действительно важного, чтобы сорвать подготовку к саммиту, Северная Корея не сделала.

Когда американская администрация в качестве причины отмены указывает на обидные слова министра иностранных дел КНДР в адрес американского вице-президента, это скорее похоже на попытку найти хоть какое-то оправдание собственному шагу. Особенно, если учитывать, что жестких, оскорбительных слов в адрес Пхеньяна со стороны американцев в последние недели также хватало. И уместность заявления самого Майкла Пенса о "ливийском сценарии" для Пхеньяна накануне саммита также вызывает большие сомнения. Создается впечатление, что у Вашингтона нет четкого представления, что и как делать с КНДР. Это очень опасно для международной безопасности и не будет способствовать прогрессу в переговорном процессе, даже если такой удастся быстро восстановить.

Наконец, под вопросом также судьба санкционного режима против КНДР. В прошлом году США добились значительной дипломатической победы - значительного расширения экономических санкций против Пхеньяна и присоединения к ним Пекина и Москвы. По основным статьям поступления валюты в бюджет КНДР и по поставкам стратегического сырья был нанесен решительный удар - это несомненно стало важной причиной согласия Пхеньяна на переговоры. И едва ли не основным американским аргументом в пользу санкций, с которым согласились Китай и Россия, была необходимость давления на Пхеньян, чтобы сделать его позицию конструктивной, убедить руководство Северной Кореи пойти на переговоры. Сейчас, когда США сами провалили переговоры, со стороны Москвы и Пекина неизбежно будет поставлен вопрос о целесообразности санкций - или хотя бы о их цели в новых условиях, когда судьба переговорного процесса неизвестна.

Администрация Трампа в очередной раз прибегает к шагу, который делает международную политику крайне опасной и непрогнозируемой. Ближний Восток, Сирия, Иран, сейчас Северная Корея. Кажется, Вашингтон пытается разморозить и раздуть чуть ли не все значимые международные конфликты. Остаются большие сомнения относительно того, что за такими шагами стоит хорошо продуманная стратегия. Ведь если за ними - только эмоциональные порывы и попытки спасти рейтинги популярности президента, главный вопрос международной политики сегодня - кто будет разбираться с этим хаосом и какими средствами.

Виктор Константиновпрофессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Виктор Константинов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять