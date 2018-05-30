Старшина запаса

Тебе восемнадцать. Самое время веселиться на танцах с девчонками под какие-нибудь "Руки Вверх", бесшабашно кутить и радоваться жизни. Но Родина насильно выдергивает тебя из домашнего уюта и бросает на войну, подлую, бессмысленную и грязную. И вместо девичьих прелестей ты наблюдаешь как твоих новых товарищей-ровесников минометы превращают в кровавую кашу. Но ты воюешь за Россию и веришь в справедливость. Ты с оружием в руках защищаешь территориальную целостность Родины и надеешься, что она тебе отплатит взаимностью. А в это время пузатые дядьки, нажившиеся на нелегальных доходах около Санкт-Петербургского Морского Порта, создают дачный кооператив и парятся в баньке с веничками. Этим жирдяям плевать на войну в Чечне и погибающих там за Россию русских парней. Сыновья этих толстяков не воюют в Чечне, а учатся на юридическом факультете СПБГУ или в академии ФСБ. А у тебя в восемнадцать обнаруживаются первые седые волосы от созерцания ужаса вокруг.

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А потом эти тыловые крысы, использовавшие оружие только в качестве инструмента пыток в подвалах ФСБ, приходят к власти. Они пытаются переформатировать окружающий мир под свои скудные представления о нем и тебе в этом мире не находится места. Они скупают газеты, журналы, телевизионные каналы и набираются наглости назначить тебя врагом. А все потому, что ты не любишь их суконные рыла и не собираешься ходить по струнке, слушая безмозглые указания их тепличных сынков, сразу после академии ФСБ устроенных на руководящие должности. Ты мучаешься от ночных кошмаров и бессонницы, потому что к тебе постоянно приходят воспоминания о погибших на войне товарищах. И тебе хочется кричать от вопиющей несправедливости, потому что Родиной стали править те, кто никогда за нее не воевал и не будет воевать, надежно припрятав своих сынков от сотрудников военкомата. Ты борешься, орешь, находишь площадки для публикации своих высказываний. Но атмосфера вокруг становится все более удушливой. Ты осознаешь, что вскоре эти подуревшие от безнаказанности питерские пузатики зальют тебе в глотку раскаленный свинец и им за это совершенно ничего не будет.

А еще тебя тошнит от того, что твои вчерашние сослуживцы устраиваются информационными лакеями к этой своре подонков и начинают тебя величать "национал-предателем". Апофеозом этого безумия становится ситуация, когда люди, воевавшие в Чечне за территориальную целостность России, вторгаются с оружием на территорию соседнего государства и без спросу начинают там все переиначивать на свой лад. И ты не стесняешься в выражениях касаемо питерских властных стариков и их молодых прихлебателей. Тебе становится плевать на мораль и этику, потому что эти нормы они нарушили первыми. Ты проговариваешь вслух то, что многие стесняются сказать. И ты уезжаешь от Родины, которая тебя бросила и кинула.

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И ты перебираешься в Мать городов русских. Ты ощущаешь себя свободным, потому что можешь говорить все что хочешь без оглядки на цензуру и цепных псов режима. Ты находишь десятки новых друзей и единомышленников. Ты окунаешься в комфортную среду, что придает новых сил. И ты борешься с удвоенной энергией. Но в один миг все рушиться. Ты явно не успел сказать все, что хотел донести миру...

Спи спокойно, старшина запаса. Свое право говорить о России все, что считаешь нужным, ты заслужил, воюя за нее с оружием в руках и рискуя собственной жизнью. Куча ряженых скоморохов, чей патриотизм выражается только в целовании портрета фсбшного монарха, ношении георгиевских лент и хождении строем 09 мая, не имеют никакого морального права осуждать тебя, проливавшего кровь за Россию...

Всеволод Непогодин, одесский писатель