Старшина запаса

Всеволод Непогодин
30 мая 2018, 12:37

Свое право говорить о России все, что считаешь нужным, ты заслужил, воюя за нее с оружием в руках.

Тебе восемнадцать. Самое время веселиться на танцах с девчонками под какие-нибудь "Руки Вверх", бесшабашно кутить и радоваться жизни. Но Родина насильно выдергивает тебя из домашнего уюта и бросает на войну, подлую, бессмысленную и грязную. И вместо девичьих прелестей ты наблюдаешь как твоих новых товарищей-ровесников минометы превращают в кровавую кашу. Но ты воюешь за Россию и веришь в справедливость. Ты с оружием в руках защищаешь территориальную целостность Родины и надеешься, что она тебе отплатит взаимностью. А в это время пузатые дядьки, нажившиеся на нелегальных доходах около Санкт-Петербургского Морского Порта, создают дачный кооператив и парятся в баньке с веничками. Этим жирдяям плевать на войну в Чечне и погибающих там за Россию русских парней. Сыновья этих толстяков не воюют в Чечне, а учатся на юридическом факультете СПБГУ или в академии ФСБ. А у тебя в восемнадцать обнаруживаются первые седые волосы от созерцания ужаса вокруг.

Читайте также Земля стекловатой, в Москву на танке Абрамс, Путин будет вечно: самые громкие высказывания Бабченко

А потом эти тыловые крысы, использовавшие оружие только в качестве инструмента пыток в подвалах ФСБ, приходят к власти. Они пытаются переформатировать окружающий мир под свои скудные представления о нем и тебе в этом мире не находится места. Они скупают газеты, журналы, телевизионные каналы и набираются наглости назначить тебя врагом. А все потому, что ты не любишь их суконные рыла и не собираешься ходить по струнке, слушая безмозглые указания их тепличных сынков, сразу после академии ФСБ устроенных на руководящие должности. Ты мучаешься от ночных кошмаров и бессонницы, потому что к тебе постоянно приходят воспоминания о погибших на войне товарищах. И тебе хочется кричать от вопиющей несправедливости, потому что Родиной стали править те, кто никогда за нее не воевал и не будет воевать, надежно припрятав своих сынков от сотрудников военкомата. Ты борешься, орешь, находишь площадки для публикации своих высказываний. Но атмосфера вокруг становится все более удушливой. Ты осознаешь, что вскоре эти подуревшие от безнаказанности питерские пузатики зальют тебе в глотку раскаленный свинец и им за это совершенно ничего не будет.

А еще тебя тошнит от того, что твои вчерашние сослуживцы устраиваются информационными лакеями к этой своре подонков и начинают тебя величать "национал-предателем". Апофеозом этого безумия становится ситуация, когда люди, воевавшие в Чечне за территориальную целостность России, вторгаются с оружием на территорию соседнего государства и без спросу начинают там все переиначивать на свой лад. И ты не стесняешься в выражениях касаемо питерских властных стариков и их молодых прихлебателей. Тебе становится плевать на мораль и этику, потому что эти нормы они нарушили первыми. Ты проговариваешь вслух то, что многие стесняются сказать. И ты уезжаешь от Родины, которая тебя бросила и кинула.

Читайте также Аркадий Бабченко: Умирать всегда страшно. Только страшно по-разному

И ты перебираешься в Мать городов русских. Ты ощущаешь себя свободным, потому что можешь говорить все что хочешь без оглядки на цензуру и цепных псов режима. Ты находишь десятки новых друзей и единомышленников. Ты окунаешься в комфортную среду, что придает новых сил. И ты борешься с удвоенной энергией. Но в один миг все рушиться. Ты явно не успел сказать все, что хотел донести миру...

Спи спокойно, старшина запаса. Свое право говорить о России все, что считаешь нужным, ты заслужил, воюя за нее с оружием в руках и рискуя собственной жизнью. Куча ряженых скоморохов, чей патриотизм выражается только в целовании портрета фсбшного монарха, ношении георгиевских лент и хождении строем 09 мая, не имеют никакого морального права осуждать тебя, проливавшего кровь за Россию...

Всеволод Непогодин, одесский писатель

 

 

 

 
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина Кремль Аркадий Бабченко убийство Аркадия Бабченко Всеволод Непогодин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять