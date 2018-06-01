Дело Бабченко - история о столкновении амбициозных дебилов

Мозаика начинает складываться. Сейчас я практически убежден, что история с Аркадием Бабченко - это результат столкновения нескольких амбициозных дебилов, решивших сыграть в шпионов ради достижения каких-то собственных целей. В результате получилась какая-то безумная фантасмагория, но от "специалистов" такого уровня иного ожидать и не следовало.

Важно: изложенное ниже - всего лишь моё предположение, спекуляции и клевета, не более того.

Сначала диспозиция. (Звучит тревожная музыка)

Начало марта 2018 года. На носу президентские "выборы" в РФ. Кто победит - понятно. Неясно, кто войдет состав будущего правительства, а кто оттуда будет изгнан.

По общему мнению, царь обласкает тех, кто сможет сделать ему максимально приятно. А что ему приятно и чего он хочет, он сам только что пояснил в обращении к Федеральному собранию - проецирования силы и величия в мире.

Обладающие ресурсами люди, зная о ненависти Путина к предателям и к любви ко всяким шпионским штукам, решаются на дело и травят Скрипалей.

Я предполагаю, что это была работа ГРУ. Причин две. Первая: Шойгу надо было вернуть себе имя и аппаратные позиции после провала его бывших подчиненных в Кемерово. Вторая: в РФ военная разведка намного более профессиональна, чем СВР или ФСБ. Отравители не дали себя найти и обнаружить, хотя у британцев невероятно крутая контрразведка, полиция и система слежки за всем и вся. Эфэсбэшники в 2006 году, например, наследили своим полонием по всему Лондону.

(Небольшое отступление: Тут справедливо можно указать на то, что Скрипалей убить не вышло - какой же это профессионализм? Я отвечу, что к моменту "выборов" все были убеждены, что они умрут, PR-эффект был достигнут. Да и качество отравы не шпионы в Лондоне должны проверять, а химики в лабораториях).

В общем, в начале марта бабахнула история со Скрипалями.

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Видимо, Путину она пришлась по душе, у Шойгу с его орлами появились подражатели меньшего калибра, которым тоже надо было удержаться в своем кресле. Один из таких людей - Дмитрий Рогозин. Это недалекий, жадный, тщеславный и чванливый тип, который все последние годы разворовывал оборонные заводы и НИИ. Последствия его работы очень плачевны, поэтому многие были уверены, что Путин хотя бы его уберет.

Поехали дальше. Сейчас будет немного сложно. У Рогозина есть близкий друг Сергей Шишкарев. Он владелец компании "Рускон", занимающейся контейнерными перевозками. У этой компании украинское СП - фирма "Рускон-Украина".

Ее гендиректором до недавних пор был некто Вячеслав Пивоварник. А гендиректором офшорной компании, владеющей "Рускон-Украина" числится Борис Герман! Это тот самый человек из "Шмайсера", которого сейчас арестовали на два месяца по подозрению в организации покушения на Бабченко.

Как рассказал сам воскресший, операция по поимке его убийц началась два месяца назад - то есть спустя пару недель после отравления Скрипалей.

С диспозицией закончили, круг участников очерчен. Теперь о том, что же произошло. Точнее, моя полностью лживая и безосновательная версия событий.

Рогозин за бутылкой вишневого ликера жалуется своему другу Шишкареву, что его после перевыборов Путина могут выкинуть из правительства. (Опасность, напомню, была реальной). Шишкарев задумчиво отвечает, что может помочь - у него "на Украине" есть люди со связями и доступом к оружию, способные замутить "что-то типа Скрипалей". Решают попробовать.

Шишкарев сам такими делами заниматься не будет - поручает все Пивоварнику. Тот пытается отбрехаться, так как ничего об Украине не знает, (кроме контейнеров, пожалуй), но Шишкареву нужен свой человек в правительстве, он заставляет подчиненного заняться этим вопросом. Тот лезет в интернет посмотреть, кто там из предателей живет в Киеве. Натыкается на списки "врагов народа", где по алфавиту Бабченко всегда на первом месте. Может быть, даже вспоминает, что Бабченко часто ругают по телеку за отказ скорбеть.

Пивоварник звонит в Киев Герману, узнать, насколько реально "за пятьдесят килобаксов" найти кого-то, кто грохнет Бабченко. Герман, у которого огромные проблемы в бизнесе с правоохранительными органами, партнерами и хто знает с кем еще, сначала удивляется, а потом понимает, что это его шанс. Он приходит к своим знакомым в СБУ и говорит, что его тут пытаются завербовать для убийства. Что, типа, делать?

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Знакомые сами ничего не знающие, что в такой ситуации делать, зато знающие, что такое 50 килобаксов, говорят: "Отслеживай потоки, деньги себе заберем, найми в киллеры какого-то лоха, а его арестуем, когда он пойдет на дело. Мы - при бабле, Россия - организатор убийства, а киллер - в тюрьме! Нас еще и наградят после этого".

Нашли странноватого типа - попа-расстригу, служившего в АТО. Дали ему задаток. Все, вроде, шло нормально. Но Аристарх оказался не таким уж и дураком - сам пришел в СБУ, в какой-то другой отдел. Медаль и денег захотели люди, которые и там работают. Поэтому они разработали "спецоперацию": фиктивно грохнуть Бабченко, чтобы выманить у Германа и его босса хотя бы несколько сотен тысяч долларов на будущие "убийства" и тот самый список целей, который Пивоварник нагуглил у себя в Питере.

Естественно, не получив никаких денег, они хватают Германа. (Логика такая: ну, хоть российского шпиона покажем всем).

Герман же в шоке, он думал, что киллера арестуют, он получит 50 тысяч, медаль и всеобщее уважение. Вместо этого он сам оказался за решеткой, откуда кричит, что сотрудничает с контрразведкой.

Тут уже всем ясно, что что-то пошло не так.

Толстого Германа на всякий случай отправили на два месяца помариноваться в тюрьме, чтобы лишнего не наговорил. А сами сели разбираться - это что за х*рня такая получилась?

От ответа на этот вопрос сейчас очень многое будет зависеть. Но еще раз повторюсь: все это - лишь бездоказательная клевета и досужие домыслы, не имеющие отношения к реальности.

Иван Яковина, журналист