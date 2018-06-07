Для чего Россия создает "военный пояс" вокруг Украины

Российская Федерация в последнее время активно проводит масштабные, даже массовые военные учения. Она тренирует разные виды войск (даже подразделения радиационной, химической и биологической защиты), отрабатывая их действия на различных направлениях. Сейчас Россия проводит учения в Крыму и у южных границ Украины, в 80 км от нашего государства. И это — определенное "бряцание оружием".

А вообще, Россия всегда использовала военные учения вблизи границ для переброски туда очередной партии техники или личного состава.

Если раньше РФ проводила учения танковых подразделений, завела в Крым ядерное оружие и батареи ПВО, то сейчас, в нынешних учениях в Крыму, акцент делается, в первую очередь, на авиацию. В этих учениях участвуют серьезные по численности подразделения.

И мировое сообщество, и Генштаб отслеживают эти учения, смотрят, отвечают ли они заявленным целям, не останутся ли те подразделения, которые участвуют в учениях, возле украинских границ. Однако об этом можно будет говорить только после того, как учения будут завершены.

В прошлый раз, когда Россия проводила учения "Запад-2017", был момент, когда возле границ Беларуси "потерялась" целая дивизия — несколько недель не могли найти, куда она делась. В учениях "Запад-2017" и "Кавказ-2016" участвовало большее количество вооружения и личного состава — в разы больше, нежели изначально было заявлено.

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До конца года РФ намерена разместить у границ Украины четыре армии. У них уже готова инфраструктура, сформированы штабы. Они строят военные базы у наших границ, осуществили там целый ряд проектов по военной инфраструктуре.

Значит ли это начало войны? Нет, пока что не значит. У нас война и так идет. Но отовсюду нужно ожидать эскалации ситуации, потому что ежедневно украинские позиции обстреливаются, стреляют и по военным, и по гражданскому сектору. Накопление оружия, техники и людей в регионе у наших границ — это угроза, которую нужно серьезно воспринимать.

Украина будет смотреть, мониторить ситуацию, а там — будь что будет. Наши, поверьте мне, тоже не спят…

С чем связана такая активность России в Черном и Азовском морях? Российская Федерация стремится доминировать в регионе. Один из важных элементов этого доминирования — это морское направление, море. Все недавние конфликты с моряками в Азовском море — это исключительно повод, потому что патрулировать зоны азовской акватории можно было бы значительно меньшими силами: полицейскими катерами, катерами ФСБ или пограничников.

Но нет, россияне загнали в Азовское море военных. И это говорит о том, что они продолжают накапливать оружие и технику в регионе. Повторюсь, в каждых учениях России было доминирование каких-то определенных сил и войск в зависимости от того, на каких границах они действовали. Сначала Россия под видом учений подвела войска на восток и понемногу подтягивала на север, потом она подтянула войска под видом учений к Европе и нашим северных границ, а теперь РФ проводит учения на юге.

Таким образом, Россия проводит активную милитаризацию, создавая вокруг Украины и на границах с Европой "военный пояс". Очевидно, он будет из нескольких эшелонов. Это агрессивные действия России, однако несут ли они прямо сейчас угрозу наступления или региональной войны, сказать сложно. Если такие индикаторы будут, то Генштаб об этом сразу же сообщит.

Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады, специально для "Главреда"