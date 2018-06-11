Конфликт в G7 и шанс Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 июня 2018, 16:01

Конфликт США с другими участниками "Большой семерки" можно было легко предугадать в день избрания Дональда Трампа президентом США.

Трамп досрочно покинул саммит G7

Мир с напряжением ожидает предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Удастся ли добиться денуклиаризации Корейского полуострова? Оправдаются ли ожидания обоих участников саммита? Не приведёт ли крах этих ожиданий - если они окажутся завышенными - к еще более серьезному конфликту?

Но за несколько дней до знаменательной встречи произошло событие, которое претендует на появление в учебниках истории с куда большей вероятностью, чем общение американского президента с диктатором бедной изолированной страны. Это событие - ссора западных лидеров после саммита "большой семерки".

На самом деле трудно припомнить, когда президент Соединенных Штатов обменивался столь жёсткими заявлениями с руководителями ведущих стран цивилизованного мира, к тому же - наиболее преданных союзников Соединенных Штатов. Руководители Франции, Канады и Великобритании оказались созвучны в своих оценках поступков президента США. Руководители Германии и Японии высказываются осторожнее, но их позиции в целом совпадают со взглядами других лидеров. И даже новый итальянский премьер, который может попытаться разыграть карту Трампа, не может не понимать, что экономические интересы Италии не совпадают с интересами США в версии Трампа. А экономика в мире нередко управляет политикой.

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Изоляция Северной Кореи - это проблема прежде всего ее жителей, заложников жестокой невежественной диктатуры. Изоляция Соединенных Штатов - это самая настоящая катастрофа. Глобальная катастрофа. Потому что в случае этой изоляции, в случае конфронтации с союзниками США не могут играть роль лидера цивилизованного мира. Потому что этим различием интересов могут воспользоваться - и уже пользуются - авторитарные режимы от Москвы до Тегерана. Потому что безответственность западных лидеров всегда приводила к катастрофам глобального масштаба.

Но, собственно, заниматься причитаниями нет никакого смысла. Этот конфликт можно было легко предугадать в день избрания Дональда Трампа президентом США - и вот он наконец-то произошёл. Из этого конфликта нужно делать выводы, а не заниматься причитаниями.

Нужно понять, что никакие консервативные советники во внешней политике не смогут полностью "выправить" курс Трампа - потому что они не влияют на его решения по экономике. А экономическая команда Трампа - судя по ее реакции на саммит "большой семерки" - близка по взглядам и представлениям о мире самому президенту.

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Не нужно утешать себя иллюзией, что американского президента может остановить во всех его действиях конгресс. Не может. Если Трамп захочет вновь пригласить Путина в "большую восьмерку" - этому воспротивятся остальные участники формата. Но если Трамп захочет встретиться с Путиным сам - ему никто не помешает. Фраза "мы тут миром управляем", которую произнёс Трамп, когда объяснял своё желание видеть Путина за столом переговоров - это концепция Путина, а не Трюдо или Макрона. Поэтому американскому и российскому лидеру нетрудно будет понять друг друга. Договориться по существу - да, сложно. Но разговаривать в одних категориях - легко.

Ещё один очень важный вывод, который предстоит сделать прежде всего украинским политикам - рассчитывать нужно прежде всего на самих себя. Украинские политики десятилетиями жили в уверенности, что исполнение рекомендаций Москвы гарантирует им политическое выживание. После 2014 года в сознании многих Москву сменил Вашингтон.

Так вот стоит заметить, что единого центра принятия решений больше нигде нет.

Только манёвры между влиятельными игроками, только умение использовать их разногласия, только желание отстаивать прежде всего украинский интерес принесёт успех в любых отношениях - и с американцами, и с европейцами, и с россиянами.

На самом деле конфликт Запада для нас - не только испытание, но и шанс. Шанс построить страну, которую хотим построить мы, а не страну, которую предлагают нам другие.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Большая семерка G7 Дональд Трамп Владимир Путин Виьалий Портников
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