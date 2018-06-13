Миротворцы на Донбассе: чего хочет Запад и почему это не устраивает Украину

Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

13 июня 2018, 17:50

Франция и Германия готовы прекратить конфликт за счет интересов Украины.

Германия и Франция хотят поскорее наладить отношения с РФ

Шансы на введение миротворческой миссии на Донбасс сегодня абсолютно призрачные, и они никак не изменились после встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИДов Украины, Франции, Германии и России, где обсуждался этот вопрос.

Стороны не изменили свои подходы. Россия по-прежнему хотела бы, чтобы миротворческие силы были прикрытием оккупации ею Донбасса, то есть чтобы функции миротворцев сводились лишь к охране и сопровождению мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом никто не говорит о том, что Украине необходимо передать контроль над границей, обеспечить действие украинских законов и т.д.

Хочу отметить, что на встречах "нормандской четверки" почему-то никогда не обсуждается вопрос ответственности России как оккупанта и агрессора за те жертвы и разрушения, к которым привели ее действия в ходе этой войны. Они рассуждают о миротворцах, их статусе, процедуре введения и тому подобном, но никто не говорит о том, почему Россия за этим столом в "нормандском формате" не называется агрессором и оккупантом, в соответствии с международным правом. И почему-то никто не говорит, что, в соответствии с международным правом, Россия должна Украине как стране-жертве компенсировать эти разрушения и жертвы десятки тысяч людей, которые погибли, и миллионов людей, которые стали вынужденными переселенцами и беженцами.

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Во время встречи "нормандской четверки" министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал о том, что Париж будет работать над формированием миротворческой миссии, но сначала нужно достичь успеха в реализации Минских соглашений, а уже потом обсуждать введение миротворцев. По сути, эта строгая привязка вопроса о миротворцах к "Минску" для нас ничего не меняет. В принципе, никто и не говорил о том, что миротворцы могут быть введены без реализации Минских договоренностей. Ведь "Минск" остается тем единственным международным форматом, который существует в конфликте.

Единственная проблема для Украины состоит в том, что в Минских соглашениях Россия опять-таки не называется агрессором и оккупантом. А это ключевой момент, на котором Украина должна делать акцент.

Для Франции и Германии главное — прекратить конфликт на Донбассе. Они были бы не прочь за счет интересов Украины урегулировать ситуацию, прекратить конфликт и вернуться к ведению бизнеса с Россией, как это было до войны на Донбассе. Для их экономик, для их избирателей (ведь все они — политики и рассчитывают на поддержку своих избирателей, а не украинских) главное — вернуться к бизнесу с Россией и получать прибыль. Этого позитива они вполне могут попытаться достичь за счет интересов Украины. Они бы хотели, чтобы Украина согласилась на условия России.

Если Россия сможет заставить Украину, а Украина поддастся этому, то для Франции и Германии, в принципе, это будет абсолютно положительным исходом.

Потому для нас принципиально поддерживать не французскую или немецкую позицию, а отстаивать свою — украинскую — позицию, которая сейчас должна состоять в признании России агрессором и оккупантом. А, кроме того, Украина должна также добиться того, чтобы Россия через установленные международные процедуры компенсировала нашей стране те жертвы и тот ущерб, которые РФ принесла в ходе этой войны.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для "Главреда"

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