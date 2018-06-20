Союз Юли и Сени: как Яценюк может помочь Тимошенко выиграть выборы

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse"

20 июня 2018, 06:58

Яценюка и Авакова сближает с Тимошенко идея о парламентской республике в Украине. 

Тимошенко и Яценюк снова "подружились"

"Народный фронт" ориентируется на Юлию Тимошенко. И произошло это не сейчас, в преддверии президентских выборов в Украине, а намного раньше. Причиной тому стали весьма напряженные отношения НФ с президентом Петром Порошенко и возникновение между ними серьезного кризиса недоверия.

У Арсения Яценюка осталась обида на Порошенко и его команду за то, что они не джентельменскими методами "выбили" его из премьерского кресла. Тут немалую роль играют личные мотивы. Так же и между Арсеном Аваковым и Порошенко сохраняется множество противоречий.

На данный момент не понятно, что нас ждет после президентской кампании 2019 года. Складывается впечатление, что Юлия Тимошенко для многих является более понятным и договороспособным кандидатом в президенты и политиком, нежели Петр Порошенко. Ведь Порошенко не соблюдает никаких правил игры — сам эти правила создает и сам же их нарушает. Очевидно, поддерживать такого кандидата мало кто будет, поскольку все переговоры о единой партии власти закончились провалом.

Однако не думаю, что "Народный фронт" в полном составе поддержит Тимошенко на президентских выборах. Ведь НФ, как структура, не отличается целостностью и единством — он разбит на разные группы.

Читайте также: Выборы-2019: шумный карнавал серых политиков и веселых придурков

К примеру, если говорить о небольшой группе, которая ориентируется на спикера Верховной Рады Андрея Парубия, или о группе, ориентирующейся на главу СНБО Александра Турчинова, то, скорее всего, они будут тяготеть к Порошенко. Это же касается и отдельных крупных мажоритарщиков.

Относительно других стейкхолдеров, то велика вероятность того, что они предоставят свои ресурсы Юлии Тимошенко, но открыто не будут выступать за нее. По крайней мере, пока не стартует активная фаза избирательной кампании, поскольку это может привести к конфликтам с Порошенко.

Но, если "Народный фронт" поддержит Тимошенко, то важным тут будет инструмент влияния на Центральную избирательную комиссию. Если до того момента будет назначена новая ЦИК (а она должна быть назначена), то НФ может предоставить свою квоту в поддержку Тимошенко. Иначе говоря, люди, которые войдут в ЦИК по квоте "Народного фронта", автоматически будут предоставлять поддержку Тимошенко.

Также стоит отметить и всю структуру юстиции, которая находится под контролем "Народного фронта". Это — тоже большое влияние и ресурс.

Плюс — МВД… Если Аваков будет более-менее лояльно относиться к Тимошенко, или же если между ними, как минимум, будет нейтралитет, то это значит, что у Тимошенко будет и поддержка МВД. А поддержка МВД — существенна, и ее сейчас очень не хватает Порошенко. Такая поддержка сыграет определяющую роль.

Что все эти политические игроки получат в обмен на поддержку Тимошенко? Сложно сказать — попросту еще рано об этом говорить.

Читайте также: Выборы, выборы, кандидаты - п*доры

Однако, главное, что всех их сближает с Тимошенко — это идея о парламентской республике в Украине. Об этом говорит и Яценюк, и Аваков, и Тимошенко. Именно эта платформа может стать общей для всех них.

А, в случае победы Тимошенко на выборах, думаю, она согласится на такую "усеченную" форму власти, о которой она говорила — парламентская форма правления канцлерского типа. Она согласится на это, поскольку понимает, что иначе не сможет сформировать всю вертикаль власти без представителей коалиции. И наиболее оптимальный вариант для нее — искать союзников в лице "Народного фронта", Ляшко, "Аграрной партии" и всех заинтересованных, с которыми можно договариваться. Для нее было бы идеально создать такую архитектуру власти с потенциальными союзниками. И все это — долгий процесс, потому что нужно будет внести изменения в Конституцию.

Однако обо всем этом будут говорить уже после победы Тимошенко… А сейчас еще рано утверждать, что она стопроцентно выиграет выборы.

Что касается Петра Порошенко, то весьма вероятен вариант того, что он обречен. Сейчас стоит вопрос о возможности его выхода, по крайней мере, во второй тур.

Но до выборов еще целый год, и за это время он многое может исправить. А пока у него сохраняется очень высокий антирейтинг.

Так что скажу так: у Порошенко есть шанс выйти во второй тур. И даже в случае, если он объявит досрочные президентские выборы, например, осенью, это не увеличит его шансов на победу — ему попросту сейчас не с чем идти на выборы, он не сможет вести кампанию и демонстрировать конкретные победы. То есть Порошенко сам не готов к выборам раньше запланированных в 2019 году.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
МВД Народный Фронт Петр Порошенко ЦИК Юлия Тимошенко Арсений Яценюк Арсен Аваков Анатолий Октисюк выборы 2019
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять