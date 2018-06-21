Валютный закон: украинцев наконец вывели из пещеры и дали "спички"

Закон про валюту – это перемога. Вот так бывает, что перемога вообще без вопросов. Бывает, что здравый смысл побеждает и в украинском парламенте. Теперь мы сможем стать взрослее. Ведь 25 лет украинские чиновники говорили, что мы слишком инфантильны и нам нельзя давать либеральный рынок. "Детям спички - не игрушки". Оно и понятно, чиновникам так было проще. Гораздо проще управлять системой, где есть только вкл и выкл, нежели регулировать развитый сложный рынок, где каждое действие будет иметь не банальный результат. Если бы это правило работало в обществе, то мы бы до сих пор оставались в детском садике. Или жили в пещере. Ведь там просто и понятно.

У такого подхода есть огромный минус – мы жили в экономической пещере, когда вокруг уже запускали гиперлупы. В мире очень много денег, но они обходили нас стороной. Потому что никто не будет вкладывать деньги в страну, если не знает, как он сможет их оттуда вывести. Как бы это не было удивительным для чиновников или инфантильных жителей пещеры, но инвесторы хотят получать прибыль от своих инвестиций и свободно ей распоряжаться.

И не стоит переживать, что после этого решения, после либерализации рынка, из Украины деньги побегут в оффшоры. Потому что эти деньги всегда находили путь для того, чтобы выйти из Украины. Ведь в регулируемой системе, где все решают чиновники, всегда найдется место схемам. И те, для кого схемы – привычный атрибут, работали в Украине. Те же, кто хочет прозрачности и понятных правил игры, зачастую предпочитали обходить на стороной. Теперь на одну причину станет меньше. И теперь украинцы смогут покупать акции Apple даже легче, чем сам Iphone.

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Закон о валюте станет вторым после закона о номинальном держателе важным шагом на пути интеграции Украины в мировые рынки капитала. И это прекрасно. Мы идем учится плавать в большом море, позволяя себе выйти из бассейна. Это будет не простой путь. Он будет полон ошибок. Потому что это - новый путь для страны. Хорошо то, что ничего страшного на этом пути нет, его уже прошли все цивилизованные страны. Плохо? что мы идем по нему так поздно. Ведь потерянного времени не вернешь. И сейчас важно понимать, что ошибки, которые нас ждут на этом пути, достойны снисхождения, ведь это ошибки роста. Их невозможно избежать в не идеальном мире. И также очевидно, что ребенок, встав в первый раз на ноги, скоро упадет, но только чтобы потом подняться, также и очевидно, что, идя по пути либерализации, мы будем набивать себе шишки. Но это не значит, что либерализация – это плохо. Это лишь значит, что мы должны были пройти все это гораздо раньше. И основной ошибкой, которую прощать нельзя, есть сохранения старых правил игры и схем. Это слишком дорого стоит нашей экономике. Стоит не потерями, убытками, которые можно показать. Нет. Стоит упущенной прибылью. Возможностями, которые мы так и не увидели.

И кто знает, может такими темпами, мы еще и рынок земли рано или поздно увидим. И депутаты снова позволят гражданам страны, собственниками паев, повзрослеть и перестанут воспринимать их как инфантильных детей, которые могут только пропить свою собственность и не в состоянии ей распоряжаться.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital